El debate por la reforma electoral en San Juan podría comenzar entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Los plazos legislativos, la necesidad de tener las nuevas reglas de juego seis meses antes de las elecciones y el avance de la discusión nacional sobre las PASO empiezan a marcar el calendario que tendrá el oficialismo para impulsar los cambios.

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, había anticipado en HUARPE TV que el Gobierno esperaba conocer qué sucedería con las primarias nacionales para avanzar con mayor certeza en la discusión provincial. "Era uno de los temas que queríamos tener definidos para que el debate y el acuerdo político que vamos a salir a buscar con la Cámara de Diputados sean sobre bases sólidas y no sobre especulaciones externas a la provincia de San Juan", señaló.

Esa definición comenzó a encaminarse luego de que el proyecto para suspender las PASO durante 2027 obtuviera dictamen en el Senado nacional. La iniciativa todavía debe ser votada, pero su avance despejó parte del escenario que esperaba conocer el Gobierno de Marcelo Orrego para impulsar su propia reforma.

El plazo que marca el calendario

Una de las referencias centrales para calcular los tiempos la aportó el vicegobernador Fabián Martín, quien advirtió que el nuevo Código Electoral debe estar vigente al menos seis meses antes de los comicios.

"Seis meses antes nosotros tenemos que tener las reglas electorales, el Código Electoral ya vigente para que, en base a esa reglamentación o esa ley, se pueda llevar adelante todo el desarrollo del cronograma", sostuvo.

Si el Gobierno provincial finalmente decide desdoblar las elecciones y convocar a los sanjuaninos a votar en junio o julio de 2027, como expresó Achem, esa referencia ubica la aprobación del nuevo código entre diciembre y enero. A esto se suma que los partidos políticos deberán organizar sus propios mecanismos para seleccionar candidatos antes de las elecciones generales.

Sin embargo, el calendario legislativo agrega otra dificultad. El período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados vence el próximo 30 de noviembre. La Constitución provincial permite que los legisladores lo prorroguen hasta 30 días, pero, si eso no ocurre o los tiempos no alcanzan, el tratamiento deberá avanzar mediante una convocatoria a sesiones extraordinarias.

Por eso, diciembre y enero aparecen como meses determinantes. El Gobierno deberá definir cuándo presenta el proyecto y la Legislatura tendrá que disponer del tiempo necesario para debatirlo, introducir modificaciones y aprobarlo.

Achem ya había anticipado que la intención es alcanzar un acuerdo amplio sobre las nuevas reglas electorales. "Queremos tener un código electoral consensuado que nos sirva para muchos años", expresó.

Con el debate nacional encaminado, San Juan comienza a transitar una etapa decisiva para definir cómo elegirá a sus autoridades en 2027. Si se mantienen como referencia los plazos planteados por Martín y la posibilidad de desdoblar los comicios, la discusión legislativa difícilmente pueda postergarse demasiado.