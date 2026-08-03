Reforma electoral: tensión política, cálculo y la espera del efecto Milei

La política sanjuanina parece haber entrado en un compás de espera. Aunque desde el oficialismo se intenta instalar un horizonte de certidumbre, asegurando que la nueva ley electoral —que incluiría la Boleta Única Papel— estaría aprobada tras un debate abreviado, los pasillos de la Legislatura cuentan otra historia. Detrás de la promesa de un sistema más transparente, se percibe una estrategia de dilación calculada que responde a la necesidad de clarificar alianzas nacionales y a la conveniencia de las reglas actuales.

Existen versiones con mucha fuerza que indican que el gobernador Marcelo Orrego habría instruido al vicegobernador Fabián Martín para frenar temporalmente el tratamiento de la reforma. El objetivo primordial es ganar tiempo para definir el panorama con el gobierno de Javier Milei. El orreguismo busca saber si La Libertad Avanza (LLA) aceptará conformar un frente conjunto para enfrentar al peronismo, bajo la premisa de que el rechazo al kirchnerismo debe ser el punto de unión.

Sin embargo, el sector libertario local no está dispuesto a entregar un cheque en blanco. Lejos de subordinarse, se ha convertido en un crítico incisivo de la gestión provincial, cuestionando pilares como el gasto y la obra pública con un tono que incomoda profundamente al oficialismo. Ante este panorama adverso, la demora legislativa responde también a una ventaja táctica innegable: la normativa vigente otorga al oficialismo el control de la gestión y los recursos necesarios para posicionar a sus candidatos, un blindaje que ningún estratega sensato abandonaría antes de tiempo.

Finalmente, el punto del financiamiento de las internas que en teoría estaría en el proyecto oficialista y que propondría que cada partido use recursos propios ya genera rispideces. Mientras el diputado libertario Fernando Patinella apoya que el Estado no solvente a los partidos, referentes de la oposición como Juan Carlos Quiroga Moyano (PJ) y Franco Aranda (Frente Renovador) advierten que esta medida busca sacar del juego a las fuerzas con menos estructura, favoreciendo a quienes manejan los recursos estatales. Así, la reforma electoral sigue supeditada a que el orreguismo logre amalgamar su estructura con el escenario nacional sin ceder las ventajas del poder actual.