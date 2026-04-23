Con el objetivo de fortalecer la seguridad en zonas productivas, el Gobierno de San Juan concretó la refuncionalización de la Unidad Policía Rural N°4 en San Carlos, departamento Sarmiento, en un acto encabezado por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, junto a autoridades municipales y policiales.

La intervención del edificio permite mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y optimizar la capacidad operativa en un área estratégica, donde la presencia del Estado resulta clave para la prevención del delito y el acompañamiento a productores y familias rurales.

El Gobierno provincial refuncionalizó la Unidad Rural N°4 en San Carlos y firmó un comodato con el municipio. (Gentileza)

En el marco de la actividad, se firmó un comodato entre el Ejecutivo provincial y el Municipio de Sarmiento, representado por el intendente Alfredo Castro, con el objetivo de consolidar el uso del espacio y fortalecer el trabajo articulado entre ambas instituciones.

Según destacaron las autoridades, la renovación de la sede permitirá acortar distancias y brindar respuestas más rápidas ante situaciones delictivas, especialmente en una zona con fuerte actividad productiva y cercanía con la provincia de Mendoza.

Durante el acto también se descubrió una placa conmemorativa y se entregaron certificados a vecinos y colaboradores que participaron en el proceso de puesta en valor del edificio.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, subrayó que la obra representa “una respuesta del Estado en cada rincón de la provincia” y remarcó la importancia estratégica del lugar en la lucha contra el delito, incluido el narcotráfico.

Por su parte, el intendente Alfredo Castro destacó que la unidad permitirá reforzar la seguridad no solo en el ámbito rural, sino también frente a otros delitos que afectan a los vecinos. En tanto, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, señaló que la iniciativa apunta a “acercar el Estado a quienes muchas veces se sienten alejados”, consolidando una presencia activa en el territorio.

La Unidad Rural N°4 cumple un rol clave en la prevención del delito, el resguardo de la producción y el cuidado del entorno, por lo que su renovación marca un paso importante hacia una seguridad más cercana y eficiente en el departamento Sarmiento.