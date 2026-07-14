El Gobierno nacional prepara un operativo especial de seguridad en los alrededores de la Embajada británica en Argentina ante la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra. El dispositivo será de “gran magnitud” y contará con la participación de unos 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, además de vallados, controles y vigilancia reforzada en la zona de Recoleta.

Desde Nación explicaron que se tomarán medidas preventivas debido a la carga simbólica del encuentro, que combina la histórica rivalidad futbolística entre ambos países con los antecedentes vinculados a la cuestión Malvinas.

"Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril", señalaron fuentes oficiales, en referencia al operativo especial que se realiza cada año por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Un operativo con varios puntos sensibles

La Casa Rosada identificó tres zonas consideradas de atención prioritaria: el Ministerio de Seguridad, la Embajada del Reino Unido y la Embajada de Israel. La cercanía entre esos edificios llevó a diseñar un operativo integral con controles antes, durante y después del partido.

El despliegue incluirá distintos anillos de seguridad, fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, motociclistas, personal de Bomberos, equipos de Comunicaciones y especialistas en explosivos y riesgos especiales.

Además, el Gobierno coordinará con la Ciudad de Buenos Aires el seguimiento de posibles festejos en el Obelisco y otros puntos de concentración masiva.

Seguridad también en Atlanta

Mientras se prepara el operativo en Argentina, las autoridades nacionales siguen de cerca el dispositivo previsto en Estados Unidos, donde se disputará la semifinal.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que el partido contará con 1.600 agentes policiales en Atlanta y que la planificación fue coordinada con representantes de la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses y fuerzas inglesas.

La delegación argentina participó de reuniones en el Centro Internacional de Cooperación Policial para aportar recomendaciones sobre accesos, movimientos de hinchas, antecedentes de violencia y puntos de concentración.

Accesos diferenciados y control de banderas

En el estadio, los simpatizantes argentinos ingresarán por la Puerta 4, mientras que los hinchas ingleses lo harán por la Puerta 3, con el objetivo de evitar cruces en los accesos.

Además, continuará la restricción sobre banderas, carteles y camisetas con mensajes políticos o considerados provocativos. Según explicó Monteoliva, la medida alcanza a elementos con contenido político, racial o de provocación, incluyendo referencias a Malvinas que puedan ser consideradas dentro de esa categoría por las autoridades del evento.

Con un despliegue reforzado tanto en Argentina como en Estados Unidos, el Gobierno busca que la semifinal entre Argentina e Inglaterra se desarrolle sin incidentes y en un marco de seguridad.