A pocos días del Día de la Primavera, las florerías de San Juan ya se preparan para una jornada marcada por los ramos y, especialmente, por las flores amarillas. Darío Minnozzi, de Florería Argentina, aseguró que las expectativas para este año son altas, mientras que Melisa Altamirano, de Florería Del Valle, contó que por ahora el movimiento es tranquilo y anticipó qué precios manejan los locales.

“Tenemos una expectativa muy buena para este 21. Al ser fin de semana, esperamos tener ventas durante el sábado y el domingo. Los pedidos a domicilio ya fueron tomados con anticipación, por lo que creemos que podremos cubrir la demanda”, explicó Minnozzi.

La variedad de opciones permite encontrar regalos para distintos presupuestos. Minnozzi explicó que los precios dependen del tamaño, el tipo de flor y la composición del ramo.

“El precio se adapta a cada bolsillo. Se puede encontrar un regalo desde $3.000 o $4.000 en adelante. También hay opciones de $15.000, $20.000 y $30.000, hasta llegar a ramos grandes de $60.000, que pueden incluir un peluche u otro complemento”, detalló.

Desde Florería Del Valle, Altamirano dio valores similares, aunque con un piso diferente. “Por ahora la venta está tranquila. Los precios parten de $6.000 y pueden llegar a $35.000 o $40.000, dependiendo del tipo de flor”, señaló.

La comerciante agregó que la oferta no se limita a una sola especie y que el valor final cambia de acuerdo con la elección de cada cliente.

Por qué se regalan flores amarillas en primavera

La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre en Argentina no tiene un origen histórico o ancestral. Su popularización está vinculada a la cultura televisiva y, especialmente, a Floricienta, la ficción juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004.

La canción “Flores Amarillas” y una de las escenas de la novela, en la que la protagonista recibe un ramo de ese color, quedaron asociadas al deseo de recibir este regalo de parte de una persona querida. Con el paso de los años, la costumbre tomó fuerza nuevamente a través de las redes sociales, especialmente TikTok, y quedó vinculada en Argentina con la llegada de la primavera.

Minnozzi señaló que en San Juan la tendencia viene creciendo desde hace varios años. “Esto lleva casi cuatro años con una euforia muy marcada. La flor amarilla tomó un alcance muy importante y, con la viralización que tuvo, se incrementaron muchísimo los pedidos para esta época”, sostuvo.

Una tendencia que también impacta en los pedidos

El comerciante explicó que el fenómeno excede a los locales sanjuaninos y alcanza también al mercado regional de flores. “La flor amarilla es un fenómeno mundial. Los pedidos de flores provenientes de Colombia, Ecuador y Brasil también se ven afectados porque esta tendencia se multiplicó en toda Sudamérica. Por eso estamos tratando de contar con la mayor cantidad posible de flores amarillas”, afirmó.

En Florería Del Valle también confirmaron que el amarillo ocupa un lugar central durante esta época. “Cuando se acerca la primavera, los amarillos son los que más se buscan. De todos modos, normalmente también trabajamos con flores de ese color”, explicó Altamirano.

Qué esperan las florerías para el 21

Con opciones que van desde pequeños presentes hasta ramos de $60.000, los comercios esperan que la demanda aumente durante los próximos días y, especialmente, durante el fin de semana.

La expectativa está puesta tanto en quienes ya hicieron sus encargos como en quienes se acercarán a último momento para elegir un ramo. “Esperamos vender todo”, resumió Altamirano al ser consultada sobre las perspectivas para la jornada.