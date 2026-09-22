Tras el último temporal de nieve registrado en la cordillera de los Andes, la provincia de San Juan atraviesa una acumulación extraordinaria que no se observaba desde hace décadas. La investigadora y climatóloga de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Agustina Albeiro, brindó precisiones en declaraciones a LV5 Radio Sarmiento sobre el estado actual de las cuencas provinciales.

“Verdaderamente tenemos un buen acumulado de precipitaciones nivales que, como vos decís, no se encontraban en la provincia hace décadas por lo menos”, afirmó Albeiro. La especialista destacó además la importancia que representa este escenario para una provincia que depende de la nieve cordillerana para disponer de agua.

Según los registros de las estaciones nivometeorológicas del Departamento de Hidráulica, en la cuenca Norte, que alimenta al río Jáchal, la nieve acumulada alcanza 1,60 metros. En tanto, en la cordillera Sur, correspondiente a la cuenca del río San Juan, los valores oscilan entre 1,30 y 2,30 metros.

“Esto de hablar de 2,30 metros en una de las estaciones es una locura. Los acumulados ni siquiera llegaban al metro en años anteriores”, remarcó la investigadora.

Datos preliminares

Albeiro explicó que las estaciones automáticas ofrecen mediciones puntuales y que el viento puede generar acumulaciones desiguales alrededor de las estructuras ubicadas en la cordillera. Por eso, todavía será necesario realizar verificaciones presenciales para conocer con mayor precisión cómo se distribuyó la nieve.

“Muchas veces la nieve con el viento tiende a acumularse bastante en ciertos puntos, entonces hasta no poder ir a verificar la situación de la acumulación es muy difícil saber si corresponde a un manto uniforme o a una acumulación puntual”, sostuvo.

Sin embargo, las imágenes disponibles hasta el momento generan expectativas favorables. “Si vemos las imágenes que están siendo bastante difundidas en redes sociales, vemos que el manto es uniforme y si vemos del lado chileno también vemos que el manto es uniforme”, explicó.

La investigadora también advirtió que la altura del manto no determina por sí sola cuánto agua aportará durante el deshielo.

“A veces la altura de la nieve no refleja al 100% la calidad de la nieve, porque su equivalente en agua es distinto según el peso que tenga. Puede ser que la altura esté muy buena, pero que el peso sea muy liviano, entonces la cantidad de agua que va a derramar no es tan significativa”, señaló.

Vuelos de medición

Desde el Departamento de Hidráulica informaron que, si mejoran las condiciones meteorológicas, comenzarán los primeros vuelos hacia la cordillera para realizar mediciones directas. Para el operativo, la Provincia contratará un helicóptero de Mendoza, más liviano y adecuado para trasladar instrumental y operar ante la importante acumulación de nieve.

Los especialistas deberán realizar cateos y calicatas para analizar la densidad del manto. Las muestras permiten determinar cuánto aire existe entre las capas y cuánto volumen de agua puede contener realmente la nieve acumulada.

“El cateo es sumamente necesario porque son características que se ven en el terreno”, explicó Albeiro.

Todavía podría acumularse más nieve

El escenario todavía no está cerrado. Según explicó la climatóloga, los modelos mantienen condiciones que podrían favorecer nuevas precipitaciones en alta montaña durante las próximas semanas.

“Los modelos de pronóstico muestran que por lo menos hasta fines de octubre seguiríamos con anomalías positivas en las precipitaciones en alta cordillera, lo que nos estaría dando entonces posibilidad de más episodios de acumulación de nevadas”, afirmó.

Al mismo tiempo, con el avance de la primavera comienza progresivamente el período de fusión. Albeiro indicó que el proceso ya se encuentra activo, aunque los mayores deshielos suelen darse con el incremento de las temperaturas hacia noviembre.

Medir la nieve

Los cateos serán determinantes para elaborar el pronóstico hídrico oficial. Al combinar la superficie cubierta por nieve observada mediante imágenes satelitales con los datos de densidad y agua equivalente obtenidos en terreno, los especialistas podrán estimar cuánto aportarán los ríos San Juan y Jáchal durante la temporada 2026-2027.

Ese cálculo será clave para planificar el manejo de los diques, la distribución de agua para riego y el uso general del recurso en una temporada que, por la acumulación registrada hasta ahora, se presenta muy diferente a los últimos años de sequía.