Regulación de las apuestas online 2026: qué proponen los dos proyectos en el Congreso

En el Congreso de la Nación Argentina chocan dos visiones: control sanitario estricto o un marco que ordene el mercado. Mientras se juega la Copa Argentina 2026, quien hace apuestas online necesita saber qué reglas vienen. Plataformas con licencia como balloon casino ya muestran sus permisos y herramientas de límites, un buen punto de partida para comparar casas de apuestas deportivas online antes de una apuesta de fútbol online. Aquí comparamos reglas y obligaciones para las apuestas de fútbol online.

Qué cambian los proyectos

Sobre la mesa del Senado hay dos textos. El primero es la media sanción de Diputados de noviembre de 2024, todavía pendiente en la cámara alta. El segundo es el proyecto del Poder Ejecutivo enviado en mayo de 2026, Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea, expediente 185/26. El primero apunta a operadores con licencia y a pagos; el segundo, sobre todo a sitios ilegales y publicidad.

Proyecto A: límites de depósito y verificación de identidad, qué debe hacer el apostador

La media sanción exige validación biométrica cruzada con RENAPER y fija topes diarios para depósitos con débito. Las carteras virtuales tienen las mismas restricciones y no pueden prestar dinero para apostar. Se prohíben las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a ANSES. Para el usuario de apuestas de fútbol, esto implica DNI vigente, selfie de validación y una cuenta de débito propia.

Proyecto B: marco nacional y control de operadores, qué debe comprobar el jugador

El texto oficial no crea una licencia nacional: el poder de policía sobre el juego sigue en provincias y la Ciudad. Su eje es penal, con tres a seis años de prisión para quien capte apuestas sin autorización, bloqueo de dominios vía NIC Argentina y freno a transferencias desde cuentas de menores. El jugador debería pedir a su operador el número de licencia y la autoridad emisora. Lo fiscal corre por otro carril: el debate sobre el impuesto que grava a las casas de apuestas deportivas online.

Publicidad y patrocinio en la Copa Argentina 2026: qué deja de ver el espectador

La media sanción limita la publicidad a casinos, bingos, hipódromos y agencias, y prohíbe patrocinios deportivos e influencers. El proyecto oficial penaliza a medios e influencers que promocionen sitios no autorizados. Para las apuestas al fútbol argentino, el primer texto vaciaría camisetas y carteles LED; el segundo apunta solo a los ilegales.

Casinos y carreras: requisitos para casino online y apuestas de caballos online

Ninguno de los textos fija un régimen por producto: las mismas reglas de edad, identidad y pago alcanzan a las apuestas de casino online en Argentina y a las apuestas de caballos online. La diferencia está en los hipódromos, donde la publicidad física seguiría permitida.

¿Desde cuándo y a quiénes afecta?

Ningún proyecto tiene fecha de vigencia porque ninguno es ley. Rige tras la sanción del Congreso, la promulgación y la publicación en el Boletín Oficial, más el plazo de reglamentación. La Copa Argentina 2026 sirve como referencia de calendario, no como fecha legal, y cualquier plazo debe confirmarse con el calendario oficial.

Entrada en vigor y operadores que deben adaptarse

Si se aprueba alguno de los textos, los operadores con licencia provincial, incluidos nombres como Betsson Argentina, deberán ajustar el registro y los pagos. Las firmas sin permiso pasarían directamente al terreno penal. El apostador tendrá que revalidar su identidad y revisar sus nuevos límites.

Apuestas online en Buenos Aires frente a otras provincias

Las apuestas online en Buenos Aires dependen de la LOTBA en la Ciudad y del IPLyC en la Provincia. Una ley nacional fijaría mínimos comunes, pero cada distrito seguiría otorgando licencias. El jugador porteño o bonaerense debe confirmar que su plataforma figure en el registro de su jurisdicción.

Qué significa para el jugador y qué debe hacer ahora

Sin esperar la sanción, cinco pasos dejan la cuenta en regla con cualquiera de los dos escenarios:

Comprobar en el sitio del regulador provincial que el operador tenga licencia vigente. Actualizar la verificación de identidad con DNI y validación facial. Fijar límites diarios y semanales de depósito y de pérdida. Revisar los términos de los bonos activos, que podrían desaparecer. Activar los recordatorios de sesión y conocer la opción de autoexclusión.

Verificaciones obligatorias: para quién y cómo completar el KYC

El KYC se aplica a todo usuario mayor de 18 años y suele pedir el DNI y, en ciertos operadores, un justificante de domicilio. La media sanción añade biometría; el texto oficial habla de verificación tecnológica de edad. El trámite se completa en el perfil de cada casa de apuestas deportivas online.

Límites de apuesta y pérdidas por sesión para usuarios recreativos

La media sanción obliga a ofrecer límites de tiempo y dinero. Conviene fijar topes diarios y semanales por debajo del presupuesto de ocio y desactivar bonos que exijan apostar de más. Bajar un límite rige de inmediato; subirlo suele tener un período de espera.

Protección frente a la ludopatía y herramientas de autoexclusión

El proyecto de Diputados crea el Registro Nacional de Autoexclusión, con vigencia de hasta 24 meses, y permite que familiares pidan la inclusión de un miembro con su consentimiento. Los operadores deberían ofrecer estas herramientas desde el registro; hasta entonces rige el sistema de cada provincia.

Puntos en disputa entre los dos proyectos

El proyecto del Ejecutivo recorta herramientas centrales de la media sanción, como los límites de pago. Según el texto oficial, la proliferación de plataformas ilegales "ha evidenciado la necesidad de fortalecer herramientas de articulación institucional". La oposición responde que el problema también está en los operadores legales.

Recaudación fiscal frente a prevención de la ludopatía

La media sanción prioriza la salud pública aunque reduzca ingresos de clubes y de la AFA por patrocinio. El texto oficial protege la recaudación legal y presiona sobre el circuito ilegal. El riesgo de la primera vía es empujar a los usuarios a sitios sin licencia; el de la segunda, dejar intacta la publicidad que llega a menores.

Competencia provincial frente a control nacional

Las provincias defienden su potestad sobre el juego y su recaudación, y cualquier ley nacional convivirá con normas locales como la de Misiones. El jugador deberá revisar los requisitos provinciales y los mínimos nacionales a la vez.

Pronóstico final

El proyecto oficial tiene más posibilidades en el Senado porque no afecta a la licencia de los operadores legales. La media sanción sería más protectora para el jugador medio por sus límites de pago y el registro nacional de autoexclusión. Lo más probable es un texto intermedio que combine biometría y bloqueo de sitios ilegales.

Regla Antes Después Desde cuándo Verificación de identidad Según cada provincia Biometría con RENAPER (Proyecto A) Tras sanción y reglamentación Tarjetas de crédito Aceptadas en varios sitios Prohibidas (Proyecto A) Tras sanción y reglamentación Publicidad deportiva Permitida con límites locales Prohibida (A) o solo para ilegales (B) Tras sanción y reglamentación Bonos de captación Habituales Prohibidos (Proyecto A) Tras sanción y reglamentación Sitios sin licencia Bloqueo provincial Prisión de 3 a 6 años (Proyecto B) Tras publicación en Boletín Oficial Autoexclusión Registros provinciales Registro nacional hasta 24 meses (A) Tras sanción y reglamentación

Preguntas frecuentes

¿Es legal apostar online en Argentina con las normas actuales y qué cambia con los proyectos en discusión?

Sí, en sitios con licencia de la provincia donde se juega. Los proyectos no prohíben apostar: endurecen la verificación de identidad, los pagos y la publicidad. Antes de depositar, conviene confirmar la licencia en el registro del regulador local.

¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas reglas y cómo comprobar la fecha exacta respecto a la Copa Argentina 2026?

No hay fecha. La vigencia empieza tras la publicación en el Boletín Oficial, donde conviene buscar el número de ley y su decreto reglamentario, y luego cruzar esa fecha con el calendario oficial del torneo.

¿Quién responde si una casa de apuestas no cumple las nuevas obligaciones y qué puede reclamar el jugador?

Responde el operador ante su regulador provincial y, si es ilegal, ante la justicia penal. El jugador puede presentar una denuncia ante la LOTBA, el IPLyC o el organismo provincial y reclamar por defensa del consumidor, aunque recuperar dinero de un sitio sin licencia es difícil.

¿Cómo afecta esto a mis apuestas de fútbol online en las casas de apuestas deportivas online?

Habrá más controles de identidad, depósitos solo con débito o billetera propia y, si avanza la media sanción, menos bonos. Las apuestas al fútbol argentino seguirán disponibles en operadores autorizados.