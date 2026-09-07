El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto laboral que involucra a Granja Tres Arroyos y su asociada Wade. La resolución contempla la reincorporación de los 1.200 empleados despedidos y abre una nueva instancia de negociación entre las empresas y el sindicato.

La medida fue adoptada luego de una audiencia entre representantes de las compañías y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). El objetivo es garantizar la continuidad de las fuentes laborales y evitar que el conflicto se profundice.

A qué trabajadores alcanza

Los despidos alcanzaron a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y otros 450 de Esteban Echeverría. En total, son 1.200 empleados que deberán ser reincorporados durante el período de conciliación.

La resolución tendrá una vigencia inicial de 15 días hábiles y podrá extenderse por otros cinco. Durante ese período, las partes deberán abstenerse de tomar medidas que profundicen el conflicto mientras buscan un acuerdo.

Cuándo será la próxima reunión

El próximo jueves 10 de septiembre se realizará una nueva audiencia presencial encabezada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Allí volverán a encontrarse representantes de las empresas y del sindicato para continuar las negociaciones y buscar una solución que permita preservar los puestos de trabajo.

Durante la audiencia también se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y un pago de dinero a cuenta que deberá concretarse durante la próxima semana.

La crisis de la empresa

La disputa laboral se desarrolla en medio de una fuerte crisis financiera y productiva de Granja Tres Arroyos. El grupo ya desvinculó a unos 1.730 trabajadores entre sus establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos, mientras enfrenta deudas y negociaciones con sus acreedores.

La empresa sostiene que atraviesa dificultades vinculadas con la caída de las exportaciones, la situación financiera y otros problemas que afectaron su actividad. Ahora, la conciliación obligatoria abre un período de 15 días para intentar destrabar el conflicto y evitar que los despidos se hagan efectivos.