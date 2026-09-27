El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró que su país está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas ante una eventual acción de Argentina. El funcionario británico afirmó que sus Fuerzas Armadas cuentan con los recursos necesarios para proteger el archipiélago, aunque aclaró que no espera que se produzca un nuevo conflicto.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el diario británico The Sun on Sunday. Al ser consultado directamente sobre si Londres podría responder militarmente en caso de que Argentina enviara buques de guerra hacia las islas, Streeting respondió afirmativamente.

“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, sostuvo el funcionario británico. Luego aclaró que no anticipaba un escenario bélico entre ambos países.

Streeting también rechazó el reclamo de soberanía impulsado por el Gobierno argentino y reafirmó la posición histórica del Reino Unido basada en el derecho de los habitantes de las islas a decidir su estatus político. Argentina, por su parte, sostiene que existe una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

La Constitución argentina ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El Gobierno nacional viene reiterando en foros internacionales que busca una solución pacífica y negociada a la disputa. Durante su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei volvió a reclamar negociaciones con Londres y habló de una defensa “pacífica, práctica y efectiva” de la posición argentina.

Las nuevas declaraciones británicas se producen en un contexto de aumento de la tensión diplomática entre ambos gobiernos, principalmente por la explotación de hidrocarburos en aguas que Argentina considera parte de su plataforma continental.

A comienzos de septiembre, Milei anunció sanciones contra empresas relacionadas con proyectos petroleros en la zona y posteriormente presentó un proyecto para endurecer las penalidades contra quienes participen de actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las islas y cuya producción está proyectada para comenzar en 2028. Argentina rechaza el desarrollo por considerar que se realiza unilateralmente en un área cuya soberanía permanece en disputa.

En paralelo, el Reino Unido confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados actualmente en las islas serán reemplazados por aeronaves Tranche 2 hacia fines de 2027. El Ministerio de Defensa británico señaló que esa renovación ya estaba programada antes de la reciente escalada diplomática.

Pese al intercambio de declaraciones, la posición pública expresada esta semana por Argentina continúa centrada en una salida diplomática. Ante Naciones Unidas, Milei volvió a pedir que el Reino Unido retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.