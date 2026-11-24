En medio de la tensión diplomática con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, el Reino Unido anunció una inversión de 18 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos USD23 millones, para reforzar la seguridad de sus territorios de ultramar. La decisión incluye al archipiélago, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y se conoció a cuatro días de un pronunciamiento internacional clave sobre la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, los recursos estarán destinados a fortalecer las capacidades policiales, los sistemas de justicia penal, la seguridad marítima y la ciberseguridad. También se buscará mejorar el intercambio de información entre los distintos territorios administrados por Londres.

Qué contempla la inversión británica

Aunque el comunicado oficial no menciona específicamente a Argentina ni al conflicto por la soberanía de Malvinas, contempla recursos para enfrentar amenazas emergentes y actividades de lo que el Gobierno británico considera Estados hostiles. El anuncio fue presentado como parte de una estrategia para fortalecer la protección de los territorios de ultramar.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, sostuvo que estos territorios son una parte esencial de la comunidad británica y que la seguridad está cada vez más interconectada. Además, señaló que el financiamiento permitirá protegerlos frente al crimen organizado, los ciberdelincuentes y otros actores considerados perjudiciales.

La decisión coincidió con una cumbre que se desarrolla en Londres entre el 23 y el 26 de noviembre, con representantes de los 14 territorios que el Reino Unido considera de ultramar. En ese marco, la ministra Uma Kumaran recibió al presidente de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, Jack Ford.

El fallo internacional que mantiene en alerta a Argentina

El anuncio británico se produjo en una semana decisiva para la estrategia jurídica y diplomática del Gobierno argentino. Este sábado, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, dará a conocer su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

La iniciativa es impulsada por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial de petróleo en 2028. Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Alemania, la delegación argentina advirtió sobre las consecuencias ambientales y económicas de la explotación unilateral de recursos naturales en aguas cuya soberanía está en disputa.

Por su parte, el Reino Unido cuestionó la jurisdicción del tribunal arbitral y rechazó que existan razones de urgencia para disponer las medidas reclamadas por Argentina.

La respuesta del Gobierno argentino

En paralelo al reclamo internacional, la Casa Rosada busca avanzar en el Congreso con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto apunta a ampliar el régimen de sanciones contra compañías y proveedores involucrados en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina, aunque el oficialismo no consiguió reunir el quórum necesario para tratarlo en Diputados.

Además, Cancillería mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas. A este escenario se sumaron el repudio argentino a la visita de la princesa Ana al archipiélago y la preocupación por la reanudación de una ruta marítima entre Punta Arenas, Chile, y Malvinas, cuyo primer viaje está previsto para el 17 de diciembre.

De esta manera, la inversión anunciada por Londres agrega un nuevo capítulo a la tensión diplomática entre ambos países, mientras Argentina espera una resolución internacional sobre la explotación petrolera en el Atlántico Sur.