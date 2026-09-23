El Reino Unido respondió este miércoles al reclamo que Javier Milei realizó por Malvinas ante la Asamblea General de la ONU y ratificó su posición sobre la soberanía del archipiélago. Londres sostuvo además que los habitantes de las islas deben decidir sobre su futuro político y defendió el desarrollo de sus recursos naturales.

La declaración llegó después de que el Presidente cuestionara ante Naciones Unidas la falta de avances en la disputa y volviera a pedir negociaciones con el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica. Milei también rechazó la explotación unilateral de hidrocarburos en las aguas circundantes.

Desde Londres afirmaron que no consideran posible una negociación sobre soberanía sin el consentimiento de los habitantes de las islas. Como respaldo de esa posición, volvieron a mencionar el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes eligió mantener el vínculo con el Reino Unido, con una participación del 92%.

Malvinas volvió a enfrentar las posiciones de ambos países

La Argentina rechaza que el principio de autodeterminación resulte aplicable a la disputa y sostiene que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales. Esa posición también desconoce validez al referéndum de 2013 como mecanismo para definir la soberanía.

El Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas volvió a pedir en 2025 que Argentina y Reino Unido retomen las conversaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Reino Unido defendió la explotación de recursos

Otro punto del comunicado estuvo centrado en los hidrocarburos. El Gobierno británico sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y respaldó las actividades comerciales vinculadas con ese sector.

Londres también cuestionó las acciones argentinas contra compañías que participan en proyectos petroleros en la zona. Argentina, en cambio, considera que esas operaciones requieren autorización nacional por tratarse de un territorio cuya soberanía reclama.

El intercambio profundiza una nueva etapa de tensión diplomática por Malvinas, en momentos en que el desarrollo de hidrocarburos volvió a ocupar un lugar central dentro de la disputa entre ambos países.