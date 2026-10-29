Remeras, libros y más: así se preparan las santerías de San Juan por la llegada del papa

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina (del 9 al 11 de noviembre en Buenos Aires y Córdoba) despierta expectativas también en los comercios religiosos de San Juan, donde comenzaron a ofrecer productos vinculados con el pontífice y registran un incremento en las ventas. Rosana Agüero, empleada de Ágape Libros, contó cómo se preparan para el acontecimiento, cuáles son los artículos más buscados y qué representa para ella la llegada del Papa.

“Se está vendiendo más, por supuesto. Hemos preparado medallas, remeras, llaveros, láminas, stickers, agendas y anotadores”, explicó a DIARIO HUARPE. Entre las opciones disponibles, destacó tanto los objetos para llevar como recuerdo como los libros que permiten conocer los escritos y reflexiones del actual pontífice.

La vendedora señaló que las publicaciones religiosas tienen un lugar importante dentro de la oferta del local. “Lo que más tenemos a la venta son las encíclicas de él. La primera la hizo en conjunto con el papa Francisco y trata sobre los pobres”, comentó sobre el tema. También mencionó el libro “Jesucristo, nuestra esperanza”, entre los títulos disponibles para los lectores interesados en el pensamiento del pontífice.

Otra de las publicaciones que destacó es “Magnifica Humanitas”, que, según explicó, aborda temas relacionados con la humanidad y la inteligencia artificial. “Todos son escritos directamente por él. Como es nuevo, todavía hay pocos escritos disponibles”, sostuvo Agüero al referirse a la producción editorial del Papa.

En cuanto a los precios, precisó que “Magnifica Humanitas” cuesta $7.000, mientras que “Jesucristo, nuestra esperanza” se vende a $11.500. Además, mencionó otra publicación vinculada con la inteligencia artificial, cuyo precio es de $4.500. Sobre los valores, remarcó que buscan mantener una propuesta accesible para quienes quieran adquirir estos materiales.

Medallas, remeras y recuerdos religiosos

Además de las publicaciones, el comercio ofrece artículos vinculados con el papa Francisco, entre ellos remeras con su rostro y el lema preparado para la visita. “Las remeras cuestan $26.000 y tienen la imagen del papa Francisco, junto con el lema que se hizo para la venida del Papa”, detalló Agüero.

La lista de productos incluye también llaveros a $6.000, medallas con la imagen de Francisco a $4.500 y rosarios con un centro alusivo al pontífice a $3.500. De esta manera, el local reúne alternativas de distintos valores para quienes buscan un recuerdo relacionado con el acontecimiento o un artículo de uso religioso.

La visita y el significado para los fieles

Más allá del movimiento comercial, Agüero expresó su entusiasmo por la llegada del pontífice y recordó que Francisco, el primer Papa argentino, no pudo visitar el país durante su pontificado debido a sus problemas de salud. Para ella, la próxima visita tiene un significado que trasciende la actividad de las santerías y se relaciona con la vida espiritual de los creyentes.

“Esto es una bendición para la Argentina, especialmente en los momentos que estamos atravesando”, manifestó. En su reflexión, también hizo referencia a la situación económica y a los desafíos que enfrenta el país, aunque aclaró que su mirada está puesta en el aspecto religioso y en la posibilidad de fortalecer la fe.

“Más allá de la situación económica y de todo lo que está viviendo la Argentina hoy, creo que la llegada del Papa nos va a hacer bien y nos va a ayudar a profundizar más nuestra fe”, concluyó la vendedora de Agape.