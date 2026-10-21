La plazoleta Padre Antonio Inocencio Garbini, ubicada frente al Colegio Don Bosco, en la Ciudad de San Juan, fue renovada con una intervención integral que busca recuperar su valor histórico y convertirla en un espacio de encuentro para vecinos, integrantes de la comunidad salesiana y exalumnos.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó las obras junto a representantes de la comunidad educativa y religiosa y habitantes de la zona. La renovación apuntó a mejorar las condiciones del lugar y devolverle protagonismo a un sector ligado a la historia del colegio y al legado del sacerdote.

Durante el acto, la intendente destacó el trabajo realizado para recuperar la identidad del espacio y mejorar su iluminación.

“A la esquina le faltaba la vida necesaria para que nos llamara la atención para detenernos y junto con los trabajadores recuperamos su identidad, su iluminación, ponerle amor como puso el Padre a esta comunidad”, expresó.

La plazoleta Padre Garbini renovó su imagen con espacios verdes, bancos e iluminación LED frente al Colegio Don Bosco. (Gentileza)

Parquización, iluminación y nuevo mobiliario

Las tareas fueron ejecutadas por personal municipal e incluyeron movimiento de suelo, nivelado, limpieza integral y recuperación del piso original. También se incorporaron césped y especies ornamentales para mejorar el entorno y sumar vegetación.

La intervención contempló la colocación de bancos y basureros, además de columnas helicoidales con luminarias LED. A esto se sumaron un tótem de doble frente y un cordón perimetral construido con ladrillos reciclados.

Uno de los puntos centrales fue la restauración del monumento al Padre Garbini, acompañado por una placa conmemorativa que incorpora un código QR.

Un homenaje al legado salesiano

El código QR permite acceder a información sobre la vida y la trayectoria del sacerdote, con el objetivo de acercar su historia a quienes visiten la plazoleta.

De esta manera, la renovación combina mejoras urbanas con una propuesta de preservación de la memoria local. El espacio, situado frente al Colegio Don Bosco, busca dejar de ser solamente una esquina de paso para convertirse en un lugar donde la comunidad pueda detenerse, reunirse y reconocer parte de su historia.