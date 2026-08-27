El Gobierno nacional sumó una nueva salida. Agustín Flah presentó este miércoles su renuncia como representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal organismo internacional encargado de establecer estándares para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Había asumido hacía apenas cuatro meses.

El abogado le comunicó su decisión al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aunque su alejamiento no será completo de la administración nacional. Desde esa cartera confirmaron que continuará trabajando bajo la órbita del Ministerio en carácter de asesor.

La salida generó interrogantes debido al poco tiempo que llevaba en el puesto. Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, la decisión estaría relacionada con motivos económicos. Flah buscaría retomar su actividad privada en su estudio jurídico, una tarea incompatible con la función que desempeñaba.

El propio Flah se refirió públicamente a su futuro y aseguró que, después de más de 25 años de trayectoria profesional vinculada a la prevención del lavado de activos, continuará trabajando en el área y permanecerá como asesor del Ministerio de Justicia.

Quién es Agustín Flah y cuál era su función

Flah es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un máster en Derecho de la London School of Economics. Había llegado al Gobierno pocos días después de que Mahiques asumiera al frente del Ministerio de Justicia.

Entre sus principales responsabilidades estaba representar al país ante el GAFI y coordinar políticas vinculadas con la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En junio encabezó la delegación argentina que participó de una reunión plenaria del GAFI en París. Además, había sido propuesto para integrar el Subgrupo de Revisión para las Américas, encargado de analizar la situación de los países y su eventual incorporación o salida de las denominadas listas grises y negras, aunque esa designación no llegó a concretarse.

Qué es el GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental creado en 1989 que establece estándares para prevenir y combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas contra el sistema financiero internacional. Argentina es miembro pleno desde el año 2000.

La salida de Flah se produce en un área que atravesó distintos cambios durante la actual administración. La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que el representante ante el GAFI debe mantener una articulación permanente, ya tuvo tres titulares durante la gestión de Javier Milei.