El Gobierno nacional oficializó la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, un área encabezada por Karina Milei. La salida quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial, y tiene vigencia desde el 20 de septiembre.

La funcionaria integraba el equipo de confianza de la secretaria general de la Presidencia y tenía bajo su órbita tareas vinculadas con la planificación y el funcionamiento de distintas dependencias oficiales, entre ellas la Quinta de Olivos.

El decreto no explica los motivos

El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acepta la dimisión presentada por Agudiez y expresa un agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión. La norma no detalla las razones de la renuncia ni establece una relación directa entre su salida y los cambios recientes en la residencia presidencial.

La salida se conoció pocos días después de una modificación en el esquema de seguridad y administración de la Quinta de Olivos. El Gobierno resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y trasladar a la Casa Militar la responsabilidad integral sobre la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

Qué pasó con la Quinta de Olivos

La reorganización fue anunciada el 17 de septiembre. Según explicó el Ejecutivo, la decisión buscó elevar los estándares de seguridad y eficiencia y estuvo vinculada, entre otros argumentos, con la próxima visita del papa León XIV y con una mayor circulación de personal externo por las obras y servicios previstos para ese acontecimiento.

Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada señalaron a TN que existían sospechas de filtraciones que afectaban la seguridad presidencial. En ese contexto, 12 integrantes del personal civil fueron desvinculados y otros trabajadores fueron reasignados a distintas dependencias.

Con el nuevo esquema, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez quedó a cargo de la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias del Presidente y su familia.

El traspaso de las funciones y bienes hacia la Casa Militar deberá completarse durante los próximos 60 días. Las tareas administrativas, de limpieza y de cocina continuarán a cargo de personal civil.

La renuncia de Agudiez se suma así a los movimientos producidos en la estructura de la residencia presidencial, aunque hasta el momento el decreto oficial no atribuye su salida a esos cambios ni brinda mayores precisiones sobre los motivos de la decisión.