El director de la Casa Argentina en París, Santiago María Guillermo Adolfo Muzio, presentó su renuncia al cargo este fin de semana, presionado por el Gobierno nacional ante la creciente acumulación de denuncias en su contra.

Su reemplazante será Alfredo Mario Soto, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, vicerrector de una universidad de Rosario y profesor de la UCA, quien residió durante años en la institución francesa.

La salida de Muzio, quien había asumido la conducción de la entidad en 2024, se precipitó en medio de un fuerte escándalo que generó honda preocupación en la administración de Javier Milei. Desde el Ejecutivo nacional buscaron contener la situación por temor a que el conflicto empañara la próxima visita presidencial a Francia y su participación en la Paris Week, programada para el 30 de octubre.

Persecución ideológica y malversación de fondos

Durante su gestión al frente de la institución —espacio de residencia para artistas y estudiantes de posgrado—, Muzio acumuló graves cuestionamientos. Entre los episodios más resistidos figuró su decisión de retirar en pleno Día de la Memoria una placa que recordaba a los desaparecidos argentinos que habían vivido en el lugar.

Asimismo, el funcionario fue acusado de expulsar a estudiantes por motivos ideológicos y de mantener estrechos vínculos con la ultraderecha francesa, a través de su paso por el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), vinculado a la dirigente gala Marion Maréchal.

Ante este panorama, más de un millar de académicos, artistas e intelectuales de Argentina y Europa firmaron una carta pública exigiendo su desplazamiento. En el documento también denunciaron reformas presuntamente irregulares en el edificio y una total falta de claridad en el manejo de fondos, por lo que reclamaron una auditoría administrativa, contable y técnica integral.