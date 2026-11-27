El interventor de los medios públicos, Carlos Curci, presentó su renuncia y dejará su cargo el próximo 1 de diciembre. En su reemplazo asumirá Fernando Subirats, actual subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, quien quedará al frente de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (Caisau).

La salida de Curci fue presentada por el Gobierno nacional como una decisión acordada con el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández. Según trascendió, el funcionario había aceptado permanecer algunos meses más para facilitar la transición en el área.

Quién es Fernando Subirats, el nuevo interventor de los medios públicos

Subirats es periodista y cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector de la comunicación. Trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y también se desempeñó como gerente periodístico de Alpha Media.

Desde el 1 de agosto de 2026 ocupa la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos, desde donde tiene a su cargo la gestión operativa y de contenidos de los medios estatales.

Con su llegada a la intervención, quedará al frente de las empresas que administran la Televisión Pública, Radio Nacional y señales educativas y culturales como Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

La reorganización de los medios públicos y la salida de Curci

Curci había asumido como interventor en agosto de 2025 y fue el tercer responsable de la intervención de los medios estatales desde que el Gobierno de Javier Milei dispuso esa medida en febrero de 2024.

Durante su gestión, uno de los principales objetivos oficiales fue reducir la estructura de las empresas públicas de comunicación.

En febrero de 2026 se puso en marcha un nuevo programa de retiros voluntarios que alcanzó a unos 2.200 trabajadores de RTA, 110 de Caisau y otros 200 provenientes de la exTélam.

La meta oficial era reducir hasta 400 puestos de trabajo. Sin embargo, el último programa permitió la salida de 180 empleados. Si se suman jubilaciones y contratos que no fueron renovados, las bajas llegaron a 270 en un año.

El proceso también estuvo atravesado por conflictos con los sindicatos, entre ellos el rechazo gremial a la decisión de transferir a productoras privadas buena parte de las transmisiones del Mundial.

Con el cambio de conducción, el Gobierno continuará con el proceso de reorganización de las empresas estatales de comunicación. La Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos quedará vacante y sus responsabilidades administrativas pasarán a depender de Fabián Fernández.