El Gobierno nacional sumó un nuevo cambio en su Gabinete. Guido Giana renunció a su cargo como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, puesto en el que era considerado el virtual viceministro y segundo de la cartera que conduce Mario Lugones.

Según trascendió, la salida del funcionario responde a motivos personales. En su lugar asumirá Rodrigo Sbarra, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y será oficializado en las próximas horas mediante su publicación en el Boletín Oficial.

La renuncia de Giana representa una nueva modificación dentro de la estructura del Gobierno de Javier Milei, que ya supera las 200 salidas de funcionarios entre renuncias, desplazamientos y reemplazos desde el inicio de la gestión.

Giana había asumido en noviembre de 2025 en reemplazo de Cecilia Loccisano y, aunque su cargo formal era el de secretario de Gestión Administrativa, era considerado el número dos del Ministerio de Salud. Su llegada había sido interpretada como un fortalecimiento de la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo dentro de una de las áreas estratégicas del Ejecutivo.

El funcionario mantenía una estrecha relación con el ministro Mario Lugones, con quien compartía antecedentes en el ámbito privado. Antes de incorporarse al Gobierno se desempeñó como director de Operaciones, Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes y también integró la consultora Exégesis Salud.

Además, contaba con experiencia en el PAMI, donde había sido gerente económico-financiero durante la gestión de Mauricio Macri. Ese recorrido lo convirtió en uno de los principales referentes del Ministerio para abordar la situación financiera de la obra social, que en los últimos meses enfrentó reclamos de farmacéuticos, odontólogos y otros prestadores por demoras en los pagos y deudas acumuladas.

En mayo, el Ministerio de Economía autorizó un aporte extraordinario de $580.000 millones para el PAMI. Sin embargo, las entidades que representan a los prestadores continuaron denunciando un atraso en los valores de las prestaciones y dificultades en la cadena de pagos.

Con la salida de Giana, el Gobierno avanzará con la designación de Rodrigo Sbarra para mantener el esquema de conducción definido por Mario Lugones en el Ministerio de Salud.

La modificación se suma a otros cambios registrados durante la administración de Javier Milei, que incluyeron reemplazos en ministerios, secretarías y áreas estratégicas del Gobierno nacional.