Renunció José Velis, jefe de la Aduana y cercano a Santiago Caputo

José Andrés Velis renunció este lunes por la tarde a su cargo de director general de la Aduana, en una nueva salida de un funcionario vinculado al sector de Santiago Caputo. La noticia comenzó a circular con fuerza durante este martes y fue confirmada por tres fuentes del sector.

Velis, de 67 años, es un histórico funcionario de la Aduana. Llegó a acumular más de cuatro décadas de trayectoria en el organismo y se había jubilado en 2024, antes de ser convocado por la administración de Javier Milei para ocupar la máxima responsabilidad jerárquica de la Dirección General de Aduanas.

Durante su gestión trabajó en tándem con Andrés Vázquez, quien en ese momento estaba al frente de la DGI y posteriormente pasó a ocupar la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La salida de Velis se produce en un contexto de fuertes internas dentro del Gobierno nacional. Las primeras versiones ubican su renuncia en el marco del retroceso que viene experimentando Santiago Caputo en distintas decisiones de la administración. El funcionario era considerado cercano al influyente asesor presidencial, por lo que su salida es leída como otro movimiento dentro de la disputa por espacios de poder.

Sin embargo, la renuncia también podría estar vinculada con cuestiones personales. Personas cercanas a Velis sostienen que el funcionario analizaba desde hacía tiempo la posibilidad de dejar el cargo. Entre los motivos mencionados aparece su situación familiar, ya que su esposa vive en Paraguay.

Además, su hijo, Agustín Velis, trabaja como funcionario de ARCA dentro del denominado departamento operacional del organismo tributario.

Por ahora, el Gobierno no designó un reemplazante para la conducción de la Aduana. Uno de los nombres que comenzó a mencionarse es el de Andrés Kunisz, actual subdirector de Control Aduanero.

Cambios en la Aduana de Ezeiza

La salida de Velis ya se venía planteando desde principios de año, especialmente después de los cambios en la conducción de la Aduana de Ezeiza. En ese momento fue desplazada toda la cúpula del organismo en esa terminal y Gustavo Mariezcurrena quedó al frente, aunque permaneció apenas 13 días en el puesto.

Luego asumió Diego Liberatore, quien hasta entonces se desempeñaba como consejero técnico de Fiscalización y Operativa Aduanera y ya había ocupado funciones dentro de ese ámbito.

Una extensa trayectoria

Velis construyó una extensa carrera profesional dentro de la Dirección General de Aduanas. Su perfil técnico y especializado fue uno de los principales atributos destacados cuando fue convocado para ocupar la conducción del organismo en 2024.

Entre sus antecedentes figura su participación en la implementación del sistema informático María, una herramienta vinculada al funcionamiento de la Aduana.

El funcionario había ingresado al organismo en la década del 90, período en el que también comenzaron a desarrollar sus carreras otros dirigentes vinculados al sector, entre ellos Andrés Vázquez y el dirigente massista y actual diputado nacional Guillermo Michel.

Así, la renuncia de Velis suma un nuevo movimiento en la estructura de la Aduana y vuelve a poner bajo la lupa la interna de poder dentro del Gobierno de Javier Milei, particularmente el lugar que ocupa Santiago Caputo en el armado oficialista.