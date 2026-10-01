Los trabajos se concentrarán sobre la trocha Este de la avenida, en el tramo comprendido entre avenida Libertador General San Martín y calle Rivadavia. Por este motivo, quienes circulen por la zona deberán hacerlo con precaución y prestar atención a la señalización instalada durante el desarrollo de las obras.

El tramo que estará cortado este jueves.

La intervención forma parte del programa municipal destinado a recuperar y mejorar distintas arterias de Capital. Dentro de la planificación oficial, el Plan 50 Cuadras contempla la repavimentación de más de 87.000 metros cuadrados para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en la ciudad.

Desde el municipio pidieron a conductores y peatones respetar las indicaciones del personal que trabajará en el sector y tener en cuenta posibles modificaciones en la circulación mientras se ejecuten las tareas.