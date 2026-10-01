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Departamentales > Atención conductores

Repavimentarán avenida Alem entre Libertador y Rivadavia este jueves

La Municipalidad de Capital continuará este jueves 1 de octubre con las tareas de repavimentación sobre avenida Alem, como parte del Plan 50 Cuadras.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los trabajos de repavimentación se realizarán sobre la trocha Este de avenida Alem.

Los trabajos se concentrarán sobre la trocha Este de la avenida, en el tramo comprendido entre avenida Libertador General San Martín y calle Rivadavia. Por este motivo, quienes circulen por la zona deberán hacerlo con precaución y prestar atención a la señalización instalada durante el desarrollo de las obras.

El tramo que estará cortado este jueves.

La intervención forma parte del programa municipal destinado a recuperar y mejorar distintas arterias de Capital. Dentro de la planificación oficial, el Plan 50 Cuadras contempla la repavimentación de más de 87.000 metros cuadrados para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en la ciudad.

Desde el municipio pidieron a conductores y peatones respetar las indicaciones del personal que trabajará en el sector y tener en cuenta posibles modificaciones en la circulación mientras se ejecuten las tareas.

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