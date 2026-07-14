La repavimentación de la avenida Benavídez comenzará este miércoles 15 de julio como parte del plan de conservación vial que impulsa el Gobierno. El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego, donde confirmó el inicio de los trabajos sobre uno de los corredores más transitados del Gran San Juan. La intervención será ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad y financiada al 100% con fondos provinciales.

El proyecto contempla la repavimentación de un tramo de 3,3 kilómetros comprendido entre calle Salta y Bonduel. Se trata de la Etapa 21 del programa de conservación vial y representa el primero de los sectores previstos para renovar sobre esta importante arteria que conecta distintos departamentos del área metropolitana.

La avenida Benavídez cumple un papel estratégico en la circulación diaria del Gran San Juan. Une los departamentos de Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, atraviesa la Ruta Nacional 40 y concentra un elevado flujo de vehículos particulares, colectivos y transporte vinculado con actividades productivas y de servicios.

El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y optimizar la conectividad entre las distintas zonas que dependen de este corredor para sus desplazamientos cotidianos.

Cómo será la ejecución

Antes de colocar la nueva carpeta asfáltica, los equipos de Vialidad realizarán tareas de bacheo en los sectores que presentan mayor deterioro. Estos trabajos permitirán recuperar la base de la calzada y asegurar una mayor vida útil de la nueva pavimentación.

Posteriormente se avanzará con la repavimentación integral del tramo previsto mediante una metodología de frentes de trabajo dinámicos, similar a la utilizada recientemente sobre avenida Libertador Este. Con este esquema se busca reducir los tiempos de ejecución y minimizar las complicaciones para quienes transitan diariamente por la zona.

La obra será financiada íntegramente con recursos de la Provincia y forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la infraestructura vial del Gran San Juan. Desde el Gobierno provincial señalaron que estas intervenciones apuntan a mejorar la conectividad, brindar mayor seguridad a los usuarios y acompañar el crecimiento urbano y productivo de San Juan mediante el mantenimiento de sus principales corredores.