El tránsito en la zona céntrica de la Ciudad de San Juan sufrirá modificaciones temporales debido al avance del programa de mejoras viales. El 29 de junio la calle Jujuy, entre Mitre y Santa Fe, estará cortada debido al plan de repavimentación que se está llevando en la Capital

Las autoridades locales informaron sobre la interrupción total de la calzada para permitir el despliegue de las maquinarias y el personal operativo. Ante este escenario, se le pidió a la gente que circule con cuidado y que busque una ruta alternativa en el caso de que su camino sea por la calle cortada.

Las tareas buscan renovar la carpeta asfáltica en este sector de alta circulación vehicular, por lo cual se dispondrá de señalización específica en las intersecciones previas para alertar a los conductores y evitar congestionamientos durante la jornada laboral.