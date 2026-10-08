La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 8 de octubre con las tareas de repavimentación sobre avenida Leandro N. Alem, como parte del Plan 50 Cuadras de Repavimentación.

Durante la jornada, los trabajos se concentrarán sobre la trocha Este, en el tramo comprendido entre calle Mitre y avenida Santa Fe.

Plan 50 obras de Capital.

Debido a las tareas previstas, se dispondrá un corte de circulación en ese sector. Desde el municipio solicitaron a los conductores evitar la zona en la medida de lo posible, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabajará en el lugar.

Las obras forman parte del programa municipal que busca recuperar arterias deterioradas y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en distintos sectores de la Capital.

La intervención sobre avenida Alem se suma a otros trabajos incluidos dentro del Plan 50 Cuadras, con el que la comuna avanza en la renovación de calles estratégicas de la Ciudad.