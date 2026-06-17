Un impactante operativo policial realizado en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, permitió rescatar a casi 400 gatos que eran mantenidos en cautiverio por una organización dedicada al robo de mascotas y a la comercialización de su carne para consumo humano. La investigación culminó con la detención de nueve personas y dejó al descubierto una actividad clandestina que, según las autoridades, funcionaba desde hacía varios años.

Durante la redada, los agentes encontraron a los animales hacinados en 45 jaulas, en condiciones precarias y listos para ser trasladados para su sacrificio. Además, hallaron otras cuatro cajas que contenían unos 80 gatos muertos conservados en hielo, presuntamente preparados para su venta.

De acuerdo con la Policía vietnamita, los detenidos confesaron haber capturado cientos de gatos durante los últimos tres años utilizando trampas. La mayoría de los animales habían sido robados de hogares particulares y posteriormente incorporados al circuito ilegal de comercialización.

Las autoridades determinaron que la organización vendía lotes de gatos al menos dos veces por semana. Los animales eran comercializados por peso y trasladados a distintos puntos del país, donde eran faenados para consumo humano.

Tras el rescate, el Zoológico de Saigón comenzó una campaña para intentar reunir a las mascotas con sus propietarios. A través de publicaciones en redes sociales, difunde fotografías de los animales recuperados para facilitar su identificación. Hasta el momento, decenas de gatos ya fueron reclamados, mientras que cientos continúan bajo custodia y cuidados especiales.

La organización protectora Humane World for Animals alertó además que varios de los felinos rescatados presentaban signos de desnutrición, debilidad y estrés extremo debido a las condiciones en las que permanecían. Algunas hembras estaban preñadas y también se registraron nacimientos luego del operativo.

El caso volvió a poner en debate el comercio de carne de gato en algunos países asiáticos. Organizaciones defensoras de los animales denuncian que miles de felinos son robados cada mes para abastecer este mercado clandestino, mientras reclaman mayores controles y sanciones para combatir una práctica que continúa vigente en distintas regiones.