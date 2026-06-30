Las derrotas, los errores y las frustraciones forman parte de la vida. Sin embargo, no todas las personas atraviesan esas experiencias de la misma manera. Algunas logran convertirlas en aprendizaje y salir fortalecidas. Esa capacidad tiene un nombre: resiliencia. En una nueva edición de Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de la TDA, Kick y YouTube, la psicóloga Natalia Arévalo explicó cómo desarrollar esta herramienta emocional y por qué puede marcar la diferencia frente a las dificultades.

Tomando como ejemplo la historia de Lionel Messi, quien atravesó obstáculos personales y deportivos antes de alcanzar la cima del fútbol mundial, la especialista recordó que el éxito no depende de no equivocarse, sino de la capacidad para levantarse después de cada caída.

"La resiliencia es la capacidad que tenemos de afrontar situaciones difíciles, poder adaptarnos y también salir fortalecidos de esa situación", definió la profesional. Y aclaró que una persona resiliente no es aquella que nunca sufre, sino quien logra encontrar recursos para continuar su camino.

El error no es el final, sino una oportunidad para crecer

Durante la entrevista, Arévalo explicó que la resiliencia no es una característica con la que se nace completamente desarrollada, sino una habilidad que se fortalece a lo largo de la vida mediante las experiencias, los desafíos y la manera en que cada persona enfrenta las frustraciones.

Muchas veces, señaló, el error se vive como un fracaso definitivo. Sin embargo, cambiar esa mirada puede transformar la forma de afrontar los problemas. "El error es una oportunidad de cambio y una oportunidad de salir más fortalecidos", expresó.

La psicóloga remarcó además que solemos poner toda la atención en el resultado final y olvidamos valorar el proceso. En ese recorrido también existen aprendizajes, crecimiento personal y nuevas herramientas que servirán para enfrentar futuros desafíos.

Otro aspecto importante es la autoestima. Según explicó, muchas personas identifican rápidamente sus defectos, pero les cuesta reconocer sus fortalezas. Por eso recomendó poner el foco en aquello que cada uno hace bien y utilizar esas capacidades como sostén frente a los momentos difíciles.

El apoyo de los afectos también fortalece

La resiliencia no se construye únicamente desde lo individual. Arévalo destacó el valor de la familia, los amigos y las personas de confianza como parte de una red de contención emocional.

"Nuestro entorno seguro nos permite sentirnos contenidos y fortalecidos", afirmó. Contar con personas que acompañen durante los momentos complejos no elimina el dolor, pero sí ayuda a atravesarlo con mayores recursos.

También diferenció la resiliencia de la fortaleza mental. Mientras esta última permite sostenerse durante el impacto inicial de una situación adversa, la resiliencia aparece en el proceso posterior, cuando la persona logra integrar la experiencia, aprender y seguir adelante.

Para quienes atraviesan una pérdida, una frustración laboral, una separación o cualquier situación difícil, la especialista recomendó no quedar atrapados en lo que salió mal. En cambio, invitó a mirar hacia adelante y recuperar el propósito personal.

"No se queden solamente viendo la derrota o el fracaso, sino cuál es su sueño y qué es lo que quieren lograr", aconsejó.

Finalmente, recordó que el pasado no puede modificarse, pero sí es posible construir nuevas oportunidades desde el presente. Cuando el dolor resulta demasiado difícil de afrontar en soledad, buscar ayuda profesional también forma parte del proceso de fortalecimiento.

"La resiliencia no significa no sufrir. Significa atravesar ese momento, aprender de él y descubrir que siempre es posible volver a empezar", concluyó Arévalo.