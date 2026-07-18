A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el Gobierno nacional decidió retirar de manera preventiva las piedras que homenajean a las víctimas del Covid-19 y que se encontraban frente a la Casa Rosada, en Plaza de Mayo.

La medida responde al operativo de seguridad previsto para este domingo, cuando se espera una multitud de hinchas en los principales puntos de encuentro del país, especialmente en el Obelisco y la Plaza de Mayo, donde históricamente se concentran las celebraciones deportivas.

El traslado se realizó durante la mañana del sábado con la participación de efectivos del Ejército y personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Presidencia informaron que los familiares de las víctimas fueron notificados previamente sobre la decisión.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es evitar que las piedras sufran daños durante los festejos que podrían producirse tras la definición de la Copa del Mundo. "La única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones", señalaron fuentes oficiales. Además, aseguraron que, una vez finalizado el operativo, serán colocadas nuevamente en el lugar donde permanecían.

El memorial fue construido por familiares de personas fallecidas durante la pandemia y reúne miles de piedras con nombres escritos en homenaje a las más de 130.000 víctimas del Covid-19 en la Argentina.

El Gobierno prepara el operativo para recibir a la Selección Argentina

En paralelo, el Ministerio de Seguridad avanza con el dispositivo que acompañará el regreso de la Selección Argentina una vez finalizado el Mundial.

La ministra Alejandra Monteoliva encabezó este sábado una reunión con representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y el Ministerio de Seguridad porteño para coordinar el operativo de seguridad que se desplegará durante la llegada del plantel.

Entre los aspectos analizados figuran los recorridos, los cortes de tránsito y los esquemas de custodia para evitar inconvenientes ante una posible movilización masiva, tomando como antecedente la multitudinaria celebración tras la obtención del Mundial de Qatar 2022.

Además, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que el plantel realice un saludo desde la Casa Rosada, una alternativa que el presidente Javier Milei puso a disposición de la AFA. Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión final dependerá exclusivamente de la Asociación del Fútbol Argentino, el cuerpo técnico y los jugadores.