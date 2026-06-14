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Deportes > Nuevo escándalo

Retraso del vuelo de la selección uruguaya por error de FIFA y permisos

La selección charrúa tenía previsto partir desde Cancún rumbo a Miami para jugar el partido ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, la licencia del avión fue revocada por Migraciones. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El avión que iba a trasladar a la delegación charrúa no tenía los permisos suficientes por culpa de FIFA. 

El avión que iba a trasladar a la delegación charrúa no tenía los permisos suficientes para ingresar a Estados Unidos debido a un error de FIFA, por lo que las autoridades le notificaron a la AUF que el vuelo se retrasaría.

Los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol se enteraron del inconveniente cuando ya estaban en el aeropuerto, mientras que el plantel todavía aguardaba en el Complejo Mayakoba de Playa del Carmen. 

La partida se retrasó para las 18 hs. a la espera de que llegue otro avión y se cambien los equipajes de una aeronave a la otra, por lo que postergó la entrevista que por protocolo tenían que dar el entrenador Marcelo Bielsa y el futbolista José María Giménez a las 18:45 horas.  La delegación arribará a Miami sobre las 20hs.
 

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