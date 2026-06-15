Una investigación internacional puso en evidencia el alcance regional de la contaminación atmosférica al demostrar que dos minas de carbón situadas en el sudeste de Brasil tienen efectos sobre la calidad del aire en distintas ciudades de Argentina.

El estudio fue realizado por especialistas de Brasil y Argentina, quienes analizaron el comportamiento de partículas contaminantes emitidas por explotaciones carboníferas ubicadas en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Los resultados mostraron que determinadas condiciones meteorológicas permiten que esos contaminantes recorran largas distancias a través de la atmósfera.

Según los investigadores, las partículas liberadas por la actividad minera pueden desplazarse cientos de kilómetros impulsadas por corrientes de aire y alcanzar zonas densamente pobladas del territorio argentino. Entre las ciudades identificadas con mayor impacto aparecen Buenos Aires, Rosario y Córdoba, tres de los principales centros urbanos del país.

Los científicos utilizaron modelos atmosféricos avanzados para rastrear el recorrido de los contaminantes y determinar su origen. Gracias a estas herramientas pudieron comprobar que parte del material particulado presente en el aire de esas ciudades no se genera localmente, sino que proviene de fuentes industriales ubicadas fuera de las fronteras argentinas.

El hallazgo refuerza la idea de que la contaminación atmosférica es un problema transfronterizo que no reconoce límites geográficos. Aunque las emisiones se producen en territorio brasileño, sus efectos pueden sentirse a gran distancia y afectar la salud de poblaciones ubicadas en otros países.

Las partículas analizadas están asociadas a diversos riesgos para la salud humana. Estudios previos han demostrado que la exposición prolongada al material particulado fino puede incrementar las probabilidades de desarrollar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros trastornos vinculados con la contaminación ambiental.

Los especialistas señalaron que comprender estos procesos resulta fundamental para diseñar políticas públicas más efectivas. En ese sentido, remarcaron la necesidad de fortalecer la cooperación regional entre los países sudamericanos para monitorear y reducir las emisiones contaminantes.

La investigación también aporta evidencia sobre la importancia de los sistemas de vigilancia ambiental. El seguimiento constante de la calidad del aire permite detectar fenómenos que, a simple vista, pasarían desapercibidos debido a las enormes distancias involucradas.

Los autores del trabajo destacaron que el estudio no busca responsabilizar exclusivamente a una actividad económica específica, sino demostrar cómo determinadas emisiones pueden tener consecuencias que trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas.

El descubrimiento se suma a una creciente cantidad de investigaciones que advierten sobre el impacto global de la contaminación atmosférica. En un contexto donde la protección ambiental ocupa un lugar cada vez más relevante, los resultados ponen de manifiesto que los desafíos ecológicos actuales demandan soluciones conjuntas entre países y una visión regional de los problemas ambientales.