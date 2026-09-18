Revelaron posible fraude en la final de Gran Hermano: "Pagó el marido"

La consagración de Sol Abraham como triunfadora de Gran Hermano 2026 continúa sumando repercusiones en el espectáculo. A los sucesos recientes, marcados por un rating no muy alto, la molestia de la subcampeona Yipio, la salida triunfal de la campeona y la tendencia alcanzada por su frase "Jaque mate", se añadió una postura inesperada por parte de Yanina Latorre.

La conductora planteó una teoría muy fuerte al comparar a la participante con la influencer Angie Landaburu, relacionándolas con figuras que recurren a influencias o recursos económicos para posicionarse en los medios. "Como Angie Landaburu, tienen maridos millonarios que les pagan cosas y... a ver... Uno no se instala en el medio, el medio te toma. ¿Entienden? Vos no decís "bueno, voy a ser famosa, producime un programa, producime un podcast". El podcast, por más que sea con plata o sin plata, o lo hagas en un rancho o arriba de un caño o con la mejor escenografía, si es interesante el contenido lo van a mirar, y si no, no" argumentó Latorre.

En esa misma línea, la comunicadora profundizó su análisis sobre el acceso a la fama dentro de la industria televisiva. "Vos no elegís ser famoso o llegar a la televisión. Para mi lo mejor de esto es que la televisión te tiene que llamar. O sea, vos empezás... todos empezamos de abajo. Pero vos no fuiste a pedirle laburo a alguien... No tenés un novio que le pagó guita a la productora Mandarina para estar con Angel. Y hay mucho de esto en la tele eh" expresó.

Para ejemplificar su punto de vista, recordó un episodio previo dentro del programa LAM. "Cuando estábamos con Nequi Galotti que estaba con nosotros en LAM claramente era un favor que el 13 le hacía a Mitre para sentarla en un panel a hablar porque no tenía nada que ver, ¿Entendés? El medio te tiene que llamar. A mi me gusta que me me ofrezcan programas, no yo agarrar plata y producirme porque no... y Sol Abraham hace un montón que quiere ser famosa y nunca lo logra" señaló sobre la trayectoria de la participante.

Durante el intercambio televisivo, la panelista Julieta Argenta intervino para manifestar que la ganadora "es muy atractiva". Ante dicha observación, Latorre mantuvo su postura crítica hacia la campeona de la Edición Dorada. "Aparte no demostró un síntoma de humanidad. Mucha cosa de pelea oscura" afirmó la conductora. Finalmente, Argenta aportó un dato sobre el contexto del público presente en el estudio al señalar que "cuando salió siendo ganadora, la silbaron".