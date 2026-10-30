La polémica por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil sumó un nuevo capítulo este jueves 29 de octubre, luego de que el dueño del avión privado que trasladó al senador brasileño desde Argentina hasta Estados Unidos revelara que recibió un pago de US$150.000 por el servicio. El empresario Luis Grande, propietario de Baires Fly, aseguró que la operación fue gestionada por un intermediario radicado en Florida, cuya identidad decidió mantener en reserva.

En declaraciones a la agencia AFP, Grande explicó que el vuelo fue contratado por una persona vinculada al sector aeronáutico estadounidense, con quien mantiene una relación comercial desde hace varios años. "A mí me contrató un broker a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos", afirmó.

El empresario detalló que el dinero fue transferido desde una cuenta empresarial de un banco estadounidense hacia una entidad bancaria argentina. Sin embargo, aclaró que desconoce quién fue el cliente final que solicitó el traslado de Bolsonaro y su familia.

La revelación se produjo después de que el diario The New York Times publicara que el avión habría sido contratado por Jason Miller, uno de los asesores del presidente estadounidense Donald Trump. Hasta el momento, la Casa Blanca no se pronunció sobre esta versión y tampoco existe una confirmación oficial sobre la participación de Miller en la operación.

Grande sostuvo que el intermediario tampoco conocía previamente al dirigente brasileño, según lo que le manifestó durante las conversaciones para organizar el servicio.

La salida de Bolsonaro ocurrió durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, después de que el senador cruzara la frontera desde Brasil hacia Argentina acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Según los registros de Migraciones, la familia ingresó al territorio argentino el martes 27 de octubre, alrededor de las 22.50, por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, en Misiones.

Posteriormente, abordaron un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly. La aeronave despegó a las 00.21 con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, aunque finalmente continuó su recorrido hacia Miami, donde Bolsonaro llegó durante la mañana del miércoles.

El viaje se concretó después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenara al senador entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

La salida del dirigente generó cuestionamientos políticos y judiciales en Argentina, debido a las restricciones que pesaban sobre él en territorio brasileño.

Desde el Gobierno nacional negaron haber colaborado irregularmente con el traslado y aseguraron que Bolsonaro ingresó al país con documentación válida. Además, indicaron que no existían alertas de Interpol que impidieran su circulación por territorio argentino.

En este contexto, la Justicia argentina inició actuaciones para determinar si existieron irregularidades durante su paso por el país. La fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una denuncia presentada contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento.

También se desarrollan actuaciones judiciales en Puerto Iguazú a partir de una presentación realizada por la diputada Marcela Pagano.

Mientras avanzan las investigaciones, las declaraciones del empresario Luis Grande incorporan nuevos elementos sobre la contratación y el financiamiento del vuelo que permitió a Bolsonaro llegar a Estados Unidos.