La disputa judicial que desde hace semanas enfrenta a la fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, y al juez de Garantías Diego Sanz sumó un nuevo capítulo. El juez de Cámara Maximiliano Blejman rechazó el planteo presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal y respaldó la decisión adoptada por Sanz en una audiencia vinculada a la causa conocida como la banda de los "robarruedas".

La resolución fue comunicada este lunes a las partes que participaron de la audiencia y representa un revés para la postura sostenida por Salica, quien había recurrido a la Cámara de Apelaciones luego de que Sanz se negara a homologar un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y algunos de los imputados de la investigación.

El eje de la controversia gira en torno al consentimiento de la víctima. Durante la audiencia en la que debía resolverse el acuerdo abreviado, Sanz entendió que resultaba necesario que la víctima expresara personalmente su conformidad con la solución propuesta. Según el criterio del magistrado, esa manifestación debía realizarse de manera directa, ya fuera mediante presencia física en la sala o a través de una conexión virtual.

La postura fue cuestionada por Salica. La fiscal sostuvo que el consentimiento de la víctima ya había sido obtenido previamente por el Ministerio Público Fiscal y que la normativa vigente no exige que la persona damnificada comparezca ante el juez para ratificar esa decisión. Con ese argumento, presentó una impugnación ante la Cámara de Apelaciones buscando revertir la resolución adoptada por Sanz.

Sin embargo, el juez Maximiliano Blejman resolvió no hacer lugar al planteo y mantuvo firme la decisión del juez de Garantías. La medida fortalece la posición sostenida por Sanz y deja abierta una discusión jurídica sobre el alcance de la participación de las víctimas dentro de los acuerdos de juicio abreviado que se celebran en el sistema acusatorio.

El antecedente en la causa de los robarruedas

El conflicto se originó en una de las derivaciones de la investigación contra la banda conocida como los "robarruedas", una organización que fue investigada por una serie de maniobras vinculadas al robo sistemático de ruedas y autopartes en distintos puntos de San Juan.

En el marco de esa causa, algunos de los imputados avanzaron en negociaciones con la Fiscalía para resolver su situación procesal mediante acuerdos de juicio abreviado. Fue precisamente durante una de esas audiencias cuando surgió el desacuerdo entre Salica y Sanz.

La negativa del magistrado a homologar el acuerdo sin escuchar directamente a la víctima generó una discusión que trascendió el expediente puntual y comenzó a ser observada con atención por operadores judiciales debido al criterio que podría fijarse para futuros casos similares.

Tras la decisión de Blejman, la fiscal Salica cuenta ahora con dos alternativas. La primera es acudir ante la Corte de Justicia de San Juan para insistir con su interpretación jurídica y buscar que el máximo tribunal provincial determine si la decisión de Sanz fue correcta o si corresponde revocarla.

La segunda opción consiste en solicitar una nueva audiencia y garantizar que la víctima exprese formalmente su consentimiento, ya sea de manera presencial o mediante una conexión virtual, tal como lo había requerido el juez de Garantías. De esa forma, el acuerdo abreviado podría volver a ser sometido a consideración.