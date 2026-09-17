Garovaglio y Zorraquín, holding que controla a Rheem, comunicó la desvinculación del 10% de su dotación total en medio de una reorganización financiera. Según fuentes sindicales citadas por Infobae, la empresa cuenta con unos 273 empleados, por lo que el ajuste representaría alrededor de 27 puestos de trabajo.

La compañía informó las desvinculaciones a la Comisión Nacional de Valores y señaló que el proceso se produjo mientras avanzaba con una reorganización de sus pasivos. El grupo también comunicó movimientos de activos en una de sus sociedades controladas.

El impacto de las indemnizaciones

La presentación remitida a la CNV el 8 de septiembre indicó que las indemnizaciones abonadas durante los últimos seis meses representaron un impacto equivalente al 41% de los resultados financieros consolidados al 30 de junio de 2026. Los estados financieros de ese período habían registrado una ganancia neta de $2.439 millones.

A partir de esa proporción, el costo de las indemnizaciones rondaría los $1.000 millones, aunque la firma no informó el monto absoluto. Tampoco precisó en qué sociedades del grupo se concentraron las bajas laborales.

Refinanciación de una deuda

En paralelo, Rheem acordó refinanciar un préstamo subordinado de USD 9,48 millones con Rheem Manufacturing Company y Federico Zorraquín. El nuevo vencimiento fue establecido para el 31 de diciembre de 2028 y la deuda continuará devengando intereses.

La negociación había comenzado a principios de 2026, cuando la empresa había informado que mantenía conversaciones para reestructurar sus obligaciones financieras. Durante junio, Rheem canceló la totalidad del crédito senior.

La situación de Finpak

La reorganización también alcanzó a Finpak, sociedad controlada en un 98,05% por Garovaglio y Zorraquín. La compañía realizó una permuta de inmuebles y, según la documentación societaria, ambos terrenos tenían una valuación similar.

El último ejercicio anual de Finpak, cerrado en junio de 2025, había registrado una pérdida de $177,9 millones. La operación se produjo en ese contexto de estrechez financiera.