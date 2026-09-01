Las imágenes de la reciente catástrofe glaciar en Nepal, con cientos de víctimas, encendieron las alarmas sobre un riesgo estudiado desde hace una década en El Chaltén: la posibilidad de que un colapso en la ladera del Cerro Solo caiga sobre Laguna Torre, provocando una inundación repentina aguas abajo por el río Fitz Roy. El geólogo Diego Winocur, investigador del Instituto de Estudios Andinos (UBA-CONICET), integra el grupo científico que sigue este sector desde 2015. En diálogo con FM Dimensión, de El Calafate, advirtió sobre la urgencia de implementar un monitoreo en tiempo real para mitigar el peligro de estos eventos de desborde (GLOF).

Según modelos, un sistema de alerta temprana daría unos 40 minutos de margen para activar alarmas y evacuar la villa antes de que el agua llegue a la planta urbana.

Instalar este sistema de sensores y cámaras demanda una inversión equivalente al valor de dos camionetas Hilux. Para Winocur, el debate ya no pasa por saber si la amenaza existe, sino por observarla para actuar a tiempo. Al ser El Chaltén la Capital Nacional del Trekking y recibir miles de turistas expuestos en senderos, se requiere con urgencia que Nación, Provincia y Municipio articulen fondos para adquirir el equipamiento.

Cómo podría afectar el GLOF en el ejido urbano de El Chalten.

Una ladera activa desprovista de su contención

El seguimiento de la ladera del Cerro Solo comenzó en 2015. En aquel momento, los desplazamientos de roca eran menores debido a que el terreno inestable se encontraba contenido por el hielo del glaciar Torre. Sin embargo, este equilibrio se alteró drásticamente entre 2020 y 2021, coincidiendo con una marcada aceleración en el retroceso del glaciar Torre, que llegó a duplicar y hasta cuadruplicar las velocidades registradas históricamente.

Este retroceso dejó la ladera activa del Cerro Solo completamente libre de hielo y sin sustento físico. Hoy, esta masa cede con rapidez. Bajo lluvias intensas o altas temperaturas, el terreno se desplaza entre cuatro y cinco centímetros en una semana, para luego detenerse. El peligro es que, ante lluvias fuertes, sismos leves o calor extremo tras una nevada, la ladera descienda de forma súbita, desborde la laguna y arrase el valle.

Nepal y Suiza: las lecciones de la prevención científica

Para el geólogo, es indispensable avanzar con el monitoreo debido a los ejemplos internacionales. Por un lado, la tragedia de Nepal expuso las consecuencias de la desinformación: un colapso súbito provocó cientos de muertos porque no se conocía nada de la parte alta de la cordillera, marcando la diferencia entre invertir en ciencia o no.

Antes y después en Nepal 2026. Sin alertas tempranas ni monitoreo, cientos de muertos y miles de desaparecidos.

La contracara se vivió en Blatten, Suiza, en mayo de 2025, cuando una avalancha de roca y hielo sepultó la localidad. Gracias a que científicos realizaban un monitoreo en tiempo real y detectaron una aceleración del terreno, las autoridades pudieron evacuar preventivamente a casi todo el pueblo antes del colapso. Solo falleció una persona que se resistió a abandonar su hogar, demostrando el éxito de la prevención.

Antes y después en Blatten Suiza 2025. Con alertas tempranas, solo un muerto que no quiso dejar su casa.

El déficit tecnológico actual en Laguna Torre

Hoy Laguna Torre no cuenta con vigilancia activa. Aunque hay cámaras en el área, las mismas no transmiten en tiempo real. Los investigadores deben concurrir físicamente una vez por año —según los fondos disponibles— para retirar memorias y analizar imágenes. Este método sirve para documentar el movimiento histórico del terreno, pero es inútil para emitir alarmas tempranas de corto plazo ante aceleraciones repentinas.

Frente a esto, la Asociación Amigos del Parque Nacional presentó un proyecto que contempla sensores, estaciones meteorológicas y cámaras con transmisión remota. Winocur insistió en que el costo inicial de dos camionetas es sumamente bajo frente al daño potencial, resultando imperativo proteger tanto a la población local como a los miles de excursionistas que recorren los senderos diariamente.

Protocolos locales y la certeza del colapso glaciar

La certeza sobre el Cerro Solo es contundente: 'Yo creo que sí va a suceder, pero no sabemos cuándo ni cómo', afirmó Winocur, aclarando que la roca se desprenderá de forma gradual o súbita. La falta de instrumentación hoy impide medir las fracturas y predecir el colapso.

Afortunadamente, el riesgo de un GLOF comenzó a avanzar con fuerza en la agenda de Santa Cruz. Esta semana se realizó la primera reunión entre científicos, Parques Nacionales, el Municipio de El Chaltén, la Provincia y legisladores para elaborar protocolos de contingencia locales, previendo ampliar la mesa el 2 de septiembre con organismos nacionales. Winocur celebró este avance, pero recordó que, sin monitoreo activo en tiempo real, los planes de evacuación carecen del eslabón fundamental para tener éxito de verdad.