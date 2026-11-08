El gobierno de Javier Milei atraviesa su semana más compleja en el plano financiero y político. La conjunción entre la contundente derrota electoral de Donald Trump en las legislativas estadounidenses —puntal geopolítico del modelo—, el salto del riesgo país por encima de los 920 puntos y la persistente reticencia del sector agroexportador a liquidar divisas encendió las alarmas en el mercado, que vuelve a presionar de manera abierta por una corrección cambiaria.

El impacto externo repercutió de inmediato en el frente interno. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó minimizar el revés republicano en la convención de FIEL, los indicadores bursátiles y de deuda reflejaron el descontento de los inversores.

La decisión de los grandes productores sojeros de reducir a la mitad el ritmo de ventas semanales —guardando la cosecha a la espera de un tipo de cambio más competitivo— dejó al desnudo la fragilidad de un esquema anclado en la contención artificial de la paridad cambiaria.

A esto se suma el fuego amigo dentro de la alianza gobernante, con sectores macristas y figuras como Patricia Bullrich marcando diferencias y deslizando la necesidad de un viraje urgente en la gestión macroeconómica.

El respiro provisto por el feriado bancario y la tregua de los mercados —atravesada por la expectativa en torno a la histórica llegada del papa León XIV al país— le otorga al oficialismo un escaso margen de tiempo para planificar una respuesta.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: sostener el actual esquema de dólar contenido o convalidar una devaluación que rompa el ancla antiinflacionaria pero descomprima la asfixia de la economía real y las demandas de los principales actores del poder económico.