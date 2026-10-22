El riesgo país argentino se mantiene cerca de los 700 puntos básicos, luego de haber superado esa barrera durante la semana y alcanzar un máximo de alrededor de 710 unidades. El indicador refleja la cautela de los inversores frente a la deuda soberana y vuelve a poner el foco en las condiciones de financiamiento de la economía nacional.

El índice elaborado por JP Morgan había cerrado el martes 20 de octubre en 672 puntos, después de retroceder desde el máximo intradiario. Sin embargo, la baja no alcanzó para revertir el deterioro registrado durante las últimas semanas, en un contexto de volatilidad financiera y mayor incertidumbre sobre el panorama económico y político argentino.

Qué factores presionan sobre el indicador

La suba del riesgo país está vinculada con la caída de los bonos soberanos en dólares y con la mayor rentabilidad que exigen los inversores para mantener títulos argentinos frente a alternativas consideradas más seguras, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los factores que inciden aparecen las tensiones en los mercados internacionales, el encarecimiento del petróleo y las dudas sobre la capacidad del país para conseguir financiamiento suficiente para afrontar sus compromisos en moneda extranjera.

A ese escenario se suma la incertidumbre política ante las elecciones presidenciales de 2027. Los inversores también siguen de cerca la evolución de la actividad económica y la disponibilidad de divisas para cubrir los próximos vencimientos de deuda.

Por qué preocupa una cifra cercana a los 700 puntos

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro estadounidense. Se expresa en puntos básicos: 100 puntos equivalen a un punto porcentual.

Cuando el indicador sube, el mercado exige una mayor compensación por el riesgo de invertir en deuda argentina. Esto encarece una eventual emisión de bonos en el exterior y dificulta la posibilidad de refinanciar vencimientos en condiciones más favorables.

La evolución del indicador también muestra que la recuperación de la confianza financiera continúa siendo un desafío, incluso mientras el Gobierno destaca el superávit fiscal y las compras de divisas del Banco Central.

La mirada del mercado sobre 2027

Más allá de las condiciones internacionales, los analistas advierten que la trayectoria de la deuda argentina también está condicionada por las expectativas políticas y económicas del próximo año electoral.

La pregunta central para los inversores es si el país podrá sostener el equilibrio fiscal, fortalecer sus reservas y garantizar los dólares necesarios para cumplir con los pagos de deuda. Mientras esas dudas persistan, el riesgo país podría continuar bajo presión y limitar las posibilidades de recuperar el acceso al crédito internacional.