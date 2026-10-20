El riesgo país de Argentina llegó a los 710 puntos básicos este martes 20 de octubre y alcanzó su nivel más alto en casi un año. El indicador elaborado por JP Morgan subió 35 unidades, equivalente a un incremento del 5,2%, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos argentinos que cotizan en Wall Street.

La cifra representa el registro más elevado desde octubre de 2025 y profundiza una tendencia alcista que se había acentuado durante las últimas jornadas. El lunes, el índice había cerrado en 675 puntos básicos, después de sumar 27 unidades.

El indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos considerados de referencia, como los del Tesoro de Estados Unidos. En términos generales, un nivel más alto refleja un mayor costo de financiamiento para el país y una percepción de mayor riesgo por parte de los inversores.

La caída de los bonos argentinos

La suba del índice coincidió con una rueda negativa para los títulos públicos argentinos en dólares. Durante la mañana, los bonos Globales que cotizan en Wall Street registraban bajas promedio cercanas al 1,5%, mientras que en el último mes acumulaban una caída aproximada del 6%.

La pérdida de valor de estos títulos impulsa el rendimiento que exigen los inversores para mantenerlos y, en consecuencia, presiona al alza sobre el riesgo país.

El movimiento también se produjo en un contexto de incertidumbre financiera internacional y de dudas de los inversores sobre la evolución de la economía argentina, la acumulación de reservas y las perspectivas de financiamiento.

Un indicador en máximos desde 2025

El avance hasta los 710 puntos ubicó al riesgo país en un nivel que no se observaba desde fines de octubre del año pasado. La suba se sumó a los incrementos registrados durante la semana previa y al cierre del lunes, cuando el índice ya había alcanzado un máximo para 2026.

La evolución del indicador es seguida de cerca por el mercado, ya que influye en las condiciones en las que Argentina podría volver a buscar financiamiento en los mercados internacionales. Sin embargo, su variación diaria no determina por sí sola el desempeño general de la economía y debe analizarse junto con otros datos financieros y macroeconómicos.