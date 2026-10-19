El riesgo país argentino subió a 660 puntos básicos este lunes 19 de octubre y alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó cerca de un 2% durante el inicio de la jornada financiera, en una rueda marcada por las bajas de los bonos soberanos y la cautela de los inversores.

El registro representó un incremento de 12 unidades respecto del cierre del viernes y llevó al indicador a valores que no se observaban desde noviembre de 2025. La evolución refleja las mayores exigencias que enfrenta la deuda argentina en los mercados internacionales y las dudas sobre las condiciones para acceder a nuevo financiamiento.

Qué significa la suba del riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos de un Estado y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Cuando el indicador aumenta, los inversores exigen una tasa más elevada para prestar dinero a ese país.

En el caso argentino, una suba sostenida puede dificultar la emisión de deuda en los mercados internacionales, porque encarece el costo potencial del financiamiento. Sin embargo, el indicador no determina por sí solo cuánto pagará el Gobierno por sus compromisos actuales, sino que funciona como una referencia de las condiciones de acceso al crédito.

Bonos en baja y presión internacional

El avance del indicador coincidió con una caída promedio del 0,5% en los bonos Globales argentinos que cotizan en Wall Street. La tendencia negativa de los títulos soberanos presionó sobre el riesgo país durante las primeras horas de operaciones.

Entre los factores externos que inciden en el mercado aparecen las tasas de interés de Estados Unidos y la incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal. Cuando los rendimientos de los bonos estadounidenses suben, el financiamiento suele encarecerse para los países emergentes, especialmente para aquellos considerados más riesgosos.

Las dudas sobre el financiamiento argentino

En el plano local, los inversores siguen de cerca la capacidad de la Argentina para conseguir los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos años. También observan la evolución de las reservas del Banco Central, la actividad económica y las señales políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El indicador había tocado un mínimo cercano a los 400 puntos básicos en julio, pero desde entonces volvió a escalar. La suba refleja que la mejora de las condiciones financieras no es lineal y que el acceso al crédito depende tanto del contexto internacional como de las expectativas sobre la economía argentina.