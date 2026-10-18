La primera ronda de negocios organizada en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) superó todas las expectativas: 2.545 empresas de todo el país se inscribieron para participar del encuentro que se realizará el próximo 29 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario.

La convocatoria, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación, busca vincular a proveedores de bienes, servicios, tecnología y obras con las grandes compañías que impulsan proyectos de inversión adheridos al régimen. La jornada se extenderá entre las 8.30 y las 18.

La ronda contará con la participación de 28 grandes compañías vinculadas a proyectos de minería, industria e infraestructura. Entre ellas se destacan Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine, que compartirán aspectos estratégicos y criterios de selección de proveedores en encuentros de networking.

Las operadoras mineras Vicuña y Rio Tinto expondrán sus experiencias sobre el desarrollo de proveedores, su integración a las cadenas de valor y los criterios que tienen en cuenta para incorporarlos.

Además, se espera que los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy participen de un panel para abordar los principales desafíos y oportunidades de la industria minera. También habrá representantes de cámaras del sector y entidades industriales.

Otro de los paneles estará dedicado a las herramientas de financiamiento para empresas y contará con la participación de representantes del Sistema de Garantías, el Mercado de Capitales y el sector financiero.

Los números del RIGI

El régimen ya cuenta con 24 proyectos aprobados, que suman una inversión comprometida de US$56.198 millones y proyectan la creación de 116.350 empleos. La minería lidera la cartera con 12 iniciativas, seguida por petróleo y gas con 8 proyectos.

El interés que despertó la convocatoria se explica por el volumen de contrataciones que esos proyectos demandarán en los próximos años, tanto en bienes de capital como en servicios, logística, construcción e infraestructura.