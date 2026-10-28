La congestión nasal, los estornudos repetidos y la picazón pueden parecer señales de un resfrío, pero también indicar rinitis alérgica. En Salud & Bienestar, el alergólogo Carlos Furlotti explicó cómo reconocer esta inflamación de la nariz, qué factores la desencadenan y por qué no conviene acostumbrarse a respirar mal. Aunque se subestima, puede alterar el sueño, provocar cansancio y afectar las actividades cotidianas.

El especialista señaló que en primavera aumentan las consultas porque circulan virus respiratorios y, al mismo tiempo, comienza la temporada de polen. Esa superposición puede dificultar la identificación del problema. “Muchas veces se confunde”, reconoció durante la entrevista.

Cómo distinguir la alergia de un resfrío

La rinitis alérgica produce inflamación de la mucosa nasal. Entre sus manifestaciones más habituales aparecen la secreción transparente, los estornudos, la congestión y la picazón en nariz, ojos o garganta. Algunas personas también perciben cambios en el olfato y pequeñas pérdidas de sangre al sonarse, debido a la irritación de la zona.

Dr. Carlos Furlotti, médico alergólogo.

La fiebre, el malestar general y el contacto reciente con alguien enfermo orientan más hacia una infección respiratoria. Sin embargo, los síntomas pueden superponerse y no siempre es posible diferenciarlos sin una evaluación médica. La repetición de episodios en determinadas épocas o frente a ciertos ambientes puede ser una pista de alergia.

Furlotti explicó que el polen es un desencadenante importante durante la primavera. Dentro de las viviendas también pueden influir los ácaros del polvo y los hongos, aunque las condiciones secas de San Juan limitan su proliferación en zonas más húmedas. La exposición a aquello que provoca sensibilidad puede desencadenar nuevas molestias.

Tratamientos y cuidados para respirar mejor

El diagnóstico comienza con la historia clínica y la descripción de los síntomas. Según el caso, el profesional puede solicitar pruebas para identificar alérgenos o estudios adicionales si sospecha otras afecciones, como sinusitis. El tratamiento suele incluir antihistamínicos y aerosoles nasales indicados según cada paciente.

Cuando se identifica una alergia específica, también puede evaluarse la inmunoterapia, conocida como vacunas para la alergia. Furlotti explicó que no ofrece alivio inmediato, pero puede lograr un control más sostenido en pacientes seleccionados.

Uno de los principales riesgos es abusar de los descongestivos nasales. El médico advirtió que utilizarlos de manera continua puede producir un efecto rebote, con una obstrucción cada vez mayor.

“El peor veneno que yo siempre digo que hay para la nariz es el descongestivo, usarlo de manera permanente”, alertó.

Reducir la exposición al polen cuando su concentración es elevada y utilizar protección en determinadas situaciones puede ayudar, aunque no elimina por completo los síntomas. Si las molestias persisten o afectan el descanso, corresponde consultar. Como resumió el especialista, es un problema frecuente al que “generalmente no se le da la importancia que tiene”.

Dato

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