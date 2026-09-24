Una nena de 7 años permaneció durante tres horas encerrada dentro de un auto en plena madrugada en Río Gallegos, Santa Cruz, mientras su padre se encontraba en un boliche. La menor fue encontrada por un playero de una estación de servicio, quien advirtió que el vehículo estaba mal estacionado y bloqueaba el acceso al lugar y dio aviso a la Policía.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Zapiola. Según la reconstrucción difundida por TN, la niña había quedado dentro de un Volkswagen Gol alrededor de las 2:30 y fue auxiliada cerca de las 5:30.

La nena había pedido que fueran a buscarla

Horas antes, la menor había estado en una reunión con amigas y le había pedido insistentemente a su padre que la fuera a buscar. El hombre finalmente la retiró, pero en lugar de llevarla a su domicilio la dejó dentro del vehículo.

De acuerdo con información publicada por La Opinión Austral, antes de alejarse le habría indicado que no llamara a su madre y que regresaría en una hora. Sin embargo, el tiempo pasó y la niña comenzó a enviarle mensajes para pedirle que volviera, sin obtener respuesta.

La Policía encontró al padre en un boliche

Cuando los efectivos llegaron a la estación de servicio, encontraron a la menor sola en el interior del auto y comenzaron a buscar a su padre. Finalmente lograron localizarlo en un local bailable ubicado sobre Zapiola al 500.

Tras identificarlo, intervino personal de Tránsito Municipal, que le realizó un test de alcoholemia. El vehículo también fue secuestrado como parte del procedimiento.

La menor quedó bajo resguardo de los organismos de protección de derechos. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Un antecedente que volvió a poner el foco en la familia

El episodio tiene además un antecedente reciente. Poco más de un mes antes, el hermano mayor de la niña había quedado encerrado en la vivienda de su padre y tuvo que salir por una ventana. Sus abuelos paternos lo encontraron mientras cruzaba el paredón y lo llevaron hasta la casa de su madre.

Los dos menores se encuentran bajo un régimen de tenencia compartida establecido mediante un acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3 de Río Gallegos.

A partir del nuevo episodio y del antecedente, la Justicia y los organismos de protección deberán evaluar la situación familiar y determinar las medidas correspondientes respecto del padre.