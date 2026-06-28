El Gobierno de Río Negro adjudicó a la empresa ECA S.A. la remodelación y ampliación del edificio donde funciona la Secretaría de Minería en Roca, con una inversión de $1.495 millones y un plazo de ejecución de un año, según el decreto publicado en el Boletín Oficial, esta semana.

La medida representa el cierre del proceso licitatorio iniciado en mayo, cuando se realizó la apertura de sobres con tres empresas oferentes. Tras la evaluación técnica y económica, la Provincia determinó que la oferta de ECA S.A. era la más conveniente.

La obra contempla una intervención total de 769,56 metros cuadrados sobre calle Maipú. El proyecto transformará el inmueble en una sede moderna y funcional, con nueva recepción, oficinas administrativas y gerenciales, salas de reuniones, sanitarios, office y un salón de usos múltiples.

El proyecto también prevé mejoras en la distribución de los espacios para favorecer la iluminación y ventilación natural, junto con la incorporación de soluciones de eficiencia energética. El objetivo es concentrar en un mismo edificio las áreas de Minería, Hidrocarburos y Ambiente, que actualmente funcionan en distintas dependencias, para mejorar la atención al público y las condiciones de trabajo del personal.

El contrato establece un plazo de 365 días corridos para finalizar los trabajos, contados desde la firma del acta de inicio. El gobierno autorizó un anticipo financiero del 15% del monto adjudicado para facilitar el comienzo de la obra.

La inversión será financiada a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Actividad Minera. El Ejecutivo también aprobó una previsión presupuestaria para cubrir eventuales redeterminaciones de precios durante la ejecución.

La remodelación y ampliación forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la infraestructura vinculada al desarrollo energético y minero, en un contexto marcado por el crecimiento de la actividad y el avance de nuevos proyectos en Río Negro.