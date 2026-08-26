El gobierno de Río Negro y la empresa Patagonia Gold firmaron un acuerdo para normalizar los trabajos en la mina de Calcatreu, tras la paralización temporal dictada por la Provincia la semana pasada. El entendimiento, alcanzado este miércoles en Ingeniero Jacobacci, incluye el compromiso de la empresa de incorporar 30 trabajadores y capacitar a igual número de personas para cumplir con la exigencia de 80% de contratación de mano de obra local .

La reunión entre las partes fue encabezada por la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, quien afirmó que el acuerdo garantiza "el cumplimiento de los compromisos laborales, mayores oportunidades para trabajadores rionegrinos y mejores condiciones de seguridad e higiene" . "Desde el inicio, la posición de la Provincia fue clara: acompañar la inversión y el desarrollo productivo, pero asegurando que ese crecimiento genere oportunidades concretas en Río Negro y especialmente en la Región Sur", plantearon .

El acuerdo establece la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas, según las necesidades laborales del proyecto. La capacitación será financiada por la empresa con hasta 2 millones de pesos por participante .

Reactivación de la mesa de trabajo local

Además, se reactivará la mesa de trabajo local con la incorporación de la comunidad mapuche Peñi Mapu. Las futuras búsquedas laborales deberán continuar canalizándose a través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), la Bolsa de Empleo Municipal y los mecanismos acordados, "priorizando y agotando las posibilidades de contratación de trabajadores rionegrinos antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones", se indicó .

El contexto de la suspensión

La suspensión de los trabajos en Calcatreu, una de las principales apuestas productivas del gobierno de Alberto Weretilneck para la Región Sur, había sido definida el jueves pasado frente a supuestos incumplimientos de Patagonia Gold respecto de la ley 80/20 que fija el cupo de empleo local que debe cumplir el proyecto . La medida se dio apenas unos meses después del primer despacho de metal doré que se realizó desde el aeropuerto de Bariloche hacia Canadá, en lo que significó la primera exportación de este tipo para la provincia .

"Normalizar las actividades"

"Desde el primer momento nuestra voluntad fue encontrar una solución que permitiera continuar con un proyecto estratégico para la Región Sur, pero poniendo en orden aquello que debía corregirse", afirmó Avilez . La funcionaria planteó que "producción y empleo local tienen que avanzar juntos" y que el compromiso alcanzado con la empresa servirá "para que el desarrollo de Calcatreu se traduzca en más oportunidades para nuestra gente" .

El entendimiento también contempla la regularización de las observaciones realizadas por la Provincia en materia de seguridad e higiene y el fortalecimiento del sistema de emergencias . Según se informó, la Secretaría de Trabajo acompañará a la empresa en ese proceso y "avanzará con el levantamiento de la suspensión parcial y preventiva para normalizar las actividades" .

A su vez, se trabajará para "priorizar proveedores de Ingeniero Jacobacci, la Región Sur y Río Negro, ampliando el impacto económico del proyecto en el territorio"