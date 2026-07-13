Rio Tinto, una de las mayores mineras del mundo, acordó una inversión estratégica de 15 millones de dólares en Mogotes Metals para acelerar la exploración de Filo Sur, un proyecto de cobre, oro y plata ubicado en el distrito Vicuña, entre Argentina y Chile.

La operación contempla la suscripción de 30.387.857 unidades a 0,70 dólares canadienses por unidad, lo que representa ingresos brutos de 21,27 millones de dólares canadienses (aproximadamente 15 millones de dólares estadounidenses). Cada unidad incluye una acción ordinaria y media warrant, que permitirá a Rio Tinto adquirir acciones adicionales a 1,00 dólar canadiense durante 18 meses. Si se ejercen los warrants, Mogotes podría obtener recursos adicionales por hasta 15,19 millones de dólares canadienses.

Rio Tinto tomará una participación inicial aproximada del 5% en Mogotes. Los fondos se destinarán a avanzar en los programas de trabajo en Filo Sur.

Como parte del acuerdo, ambas compañías establecerán una alianza estratégica y técnica enfocada inicialmente en Filo Sur. El acuerdo incluye un período de exclusividad de 15 meses para Rio Tinto sobre el proyecto, prorrogable por otros seis meses. Durante ese plazo, Rio Tinto tendrá derecho a igualar cualquier oferta de terceros. Además, podrá aumentar su participación hasta el 9,99% de las acciones de Mogotes.

La alianza contempla la creación de un comité técnico conjunto que combinará la experiencia de Mogotes con las capacidades geocientíficas de Rio Tinto, incluyendo herramientas avanzadas de geoquímica, geofísica y generación de objetivos.

Filo Sur se encuentra en el distrito Vicuña, uno de los cinturones de cobre, oro y plata más prolíficos del mundo. Está ubicado a menos de 3 kilómetros de Filo del Sol, el megayacimiento de clase mundial operado por BHP y Lundin Mining. El proyecto se encuentra en la cordillera sanjuanina, junto al límite con Chile.

Mogotes Metals reportó recientemente nuevos resultados de perforación en el objetivo Albor, donde el pozo FS_DDH_016 interceptó 180 metros con 0,98% de cobre equivalente desde los 108 metros de profundidad. Dentro de ese intervalo, se identificó un tramo de 58 metros con 1,77% de cobre equivalente y un sector de 9 metros con 2,84%. Estos resultados confirman la continuidad de la mineralización.

El presidente y CEO de Mogotes Metals, Allen Sabet, afirmó que la inversión de Rio Tinto representa "un poderoso respaldo al potencial de Filo Sur y del distrito de Vicuña en general".

El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones regulatorias, incluida la autorización de la TSX Venture Exchange. Mogotes también podría emitir hasta 17 millones de unidades adicionales si sus accionistas actuales ejercen sus derechos preferentes de suscripción.