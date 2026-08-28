Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo, concretó una inversión estratégica de 15 millones de dólares en Mogotes Metals para acelerar la exploración del proyecto Filo Sur, ubicado en el distrito Vicuña, en la frontera entre San Juan y Chile.

La minera adquirió una participación inicial cercana al 5% en Mogotes Metals y conformó una alianza estratégica y técnica para acelerar la exploración del proyecto. Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a los trabajos de exploración en Filo Sur.

Paralelamente, las compañías firmaron acuerdos definitivos que establecen una alianza estratégica y técnica para combinar el conocimiento territorial del equipo de Mogotes con las capacidades globales de exploración de Rio Tinto. El acuerdo contempla la creación de un comité técnico conjunto para orientar los programas de exploración, además de la aplicación de herramientas propias de Rio Tinto en geoquímica, geofísica y definición de objetivos.

Las empresas también trabajarán de manera conjunta para ampliar la posición territorial consolidada en áreas consideradas prospectivas alrededor de Filo Sur. Rio Tinto contará además con un período de exclusividad de 15 meses sobre el proyecto, que podrá extenderse otros seis meses de común acuerdo. Durante ese período tendrá derecho a igualar propuestas de terceros vinculadas con Filo Sur y podrá aumentar su participación en Mogotes hasta un 9,99% sobre una base parcialmente diluida, sujeto a las condiciones regulatorias correspondientes.

"La concreción de la inversión estratégica de Rio Tinto en Mogotes representa un fuerte respaldo al potencial de Filo Sur y del distrito Vicuña en general", señaló Allen Sabet, CEO de Mogotes Metals. El ejecutivo destacó: "La alianza permitirá acceder a las capacidades de exploración más importantes de la industria y acelerar la búsqueda de nuevos descubrimientos".

Con la documentación definitiva de Filo Sur ya completada, Mogotes y Rio Tinto también anticiparon que evaluarán extender este modelo de cooperación a otros cinturones minerales considerados altamente prospectivos, incluyendo oportunidades en Kazajistán.