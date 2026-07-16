Rio Tinto superó las expectativas de ventas de hierro

Rio Tinto informó resultados operativos mejores a los esperados durante el segundo trimestre de 2026, impulsados por un sólido desempeño de sus operaciones de mineral de hierro en Pilbara (Australia). Sin embargo, la compañía advirtió que el incremento de los costos del diésel está elevando los gastos operativos y podría presionar sus márgenes durante el resto del año.

La minera, que tiene presencia en Argentina con operaciones en Salta y participación en proyectos mineros de San Juan, comercializó 85,3 millones de toneladas de mineral de hierro entre abril y junio, un volumen que representó un incremento del 7% respecto del mismo período de 2025 y superó las expectativas del mercado, que proyectaban ventas cercanas a 83,6 millones de toneladas. En el primer semestre, los despachos acumularon 157,7 millones de toneladas, un 5% más que un año atrás.

Pese a estos resultados, la empresa señaló que deberá registrar un segundo semestre más fuerte para alcanzar su objetivo anual de ventas, fijado en un rango de 323 a 338 millones de toneladas. La recuperación de las operaciones tras las interrupciones ocasionadas por ciclones en el primer trimestre permitió mejorar el desempeño logístico y sostener el ritmo de embarques.

Uno de los principales desafíos identificados por la compañía es el aumento del precio del diésel, un insumo clave para sus operaciones mineras. Rio Tinto atribuyó esta situación al encarecimiento de la energía derivado de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque aclaró que, hasta el momento, no se registraron interrupciones relevantes en sus cadenas de suministro.

A pesar del incremento en los costos energéticos, la empresa mantuvo sin cambios su proyección de costos unitarios para las operaciones de mineral de hierro en Pilbara, al considerar que las mejoras operativas y la eficiencia alcanzada permitirán compensar parte del impacto generado por el combustible.

En materia de producción, el grupo registró una caída trimestral del 7% en cobre, con un total de 213.000 toneladas, debido a una menor producción en las minas Kennecott (Estados Unidos) y Escondida (Chile), además de una parada no programada en la fundición de Kennecott. El volumen quedó levemente por debajo de las previsiones de los analistas.

No obstante, Rio Tinto revisó a la baja su estimación de costos netos de producción de cobre (C1) para 2026. La compañía explicó que la mejora responde al incremento del precio del oro, que aporta mayores créditos por subproductos, y a los avances obtenidos en materia de productividad operacional.

Los resultados fueron bien recibidos por el mercado. Tras la publicación del informe trimestral, las acciones de la minera registraron una suba cercana al 3%, impulsadas por el desempeño superior al esperado del negocio de mineral de hierro, que continúa siendo la principal fuente de ingresos del grupo.