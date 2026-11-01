Godoy Cruz consiguió una clasificación agónica y jugará la final por el primer ascenso a la Liga Profesional frente a Tristán Suárez. El Tomba derrotó agónicamente por 2-1 a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte en el tercer minuto de adición, gracias a un cabezazo de Diego Viera. Con este resultado y el empate sin goles entre Acassuso y Ferro Carril Oeste, los mendocinos alcanzaron la cima de la Zona A de la Primera Nacional y se quedaron con el boleto a la definición por diferencia de gol.

El desarrollo de la última jornada estuvo cargado de dramatismo. Ferro dependía de sí mismo y necesitaba ganarle a un Acassuso ya descendido en la cancha de Estudiantes de Caseros para asegurar su lugar en la final. Sin embargo, el Verdolaga no logró romper el cero y quedó condenado a disputar el Reducido por el segundo ascenso, prolongando su ausencia en la máxima categoría desde el año 2000. Por su parte, Tristán Suárez se aseguró el primer puesto de la Zona B tras igualar con Deportivo Maipú y será el rival del conjunto bodeguero.

Remontada histórica y héroes sobre la hora

La tarde en Mendoza tuvo todos los ingredientes de una definición épica. El equipo conducido por Pablo De Muner perdía transitoriamente y sufría con el tanto de Pedro Velurtas para Almirante Brown, que en ese momento le arreviata la ilusión a los cuyanos. Sin embargo, Martín Pino —máximo artillero del certamen con 20 conquistas— y Diego Viera —quien se repuso tras errar un penal en la primera etapa atajado por Bruno Galván— sentenciaron el 2-1 definitivo. Sobre el cierre, la visita sufrió la expulsión por doble amarilla de Tomás Villoldo.

Con esta victoria, Godoy Cruz coronó una remontada memorable en la categoría al cosechar ocho triunfos y dos empates en sus últimos diez compromisos. Ambos finalistas cerraron campañas idénticas en cuanto a números con 19 triunfos, 9 empates y 8 derrotas, pero la diferencia la marcó el saldo de goles: los mendocinos culminaron con +20 (53 a favor y 33 en contra) frente al +7 (38 y 31) de los de Caballito.

Cronograma y lo que viene en el Reducido

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informaron que tanto la final por el primer ascenso como los cruces del Reducido se reprogramarán para el fin de semana del sábado 14 de noviembre, ya que la actividad oficial quedará suspendida durante el próximo fin de semana del 7 de noviembre debido a la visita del Papa León XIV.

Clasificados al Reducido (Zona A): Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón de Santa Fe, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Caseros.

Clasificados al Reducido (Zona B): Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Gimnasia y Tiro y San Martín de San Juan (a la espera de lo que haga Colegiales ante San Martín de Tucumán).

El formato continuará con una primera fase a partido único en cancha del mejor ubicado en la fase regular, mientras que el perdedor de la gran final (Godoy Cruz o Tristán Suárez) se sumará directamente en la segunda ronda (a partidos de ida y vuelta) en la pelea por el segundo boleto a la máxima divisional.