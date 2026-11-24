El intendente Sergio Miodowsky encabezó la presentación oficial de RIVA+, la flamante propuesta de la Municipalidad de Rivadavia diseñada para proteger el presupuesto de las familias e incentivar el consumo interno. Esta herramienta funciona de manera 100% digital, simple y rápida, permitiendo acceder a rebajas todos los días en una amplia red de locales adheridos en todo el territorio departamental.

El esquema del programa se divide en dos niveles pensados para abarcar a toda la comunidad y premiar el cumplimiento tributario:

RIVA+ Clásica: está disponible para todos los vecinos del departamento y habilita el acceso a descuentos y promociones en la red de comercios adheridos de todo el municipio.

RIVA+ Preferencial: funciona como un reconocimiento directo para los contribuyentes que mantienen sus tasas municipales al día, brindándoles mayores porcentajes de ahorro y beneficios exclusivos destacados dentro de la plataforma.

Acceder a estas ventajas no requiere contar con un plástico físico, ya que la operatoria se resuelve directamente desde el teléfono móvil descargando la aplicación en el celular en tres pasos sencillos:

Buscar el comercio adherido dentro de la aplicación oficial de RIVA+.

Mostrar el código QR personal en el mostrador al momento de pagar.

Obtener el ahorro de manera instantánea sobre el total de la compra.

Durante el acto de lanzamiento, el jefe comunal subrayó el doble impacto positivo que busca generar esta iniciativa en la economía regional. "Con RIVA+ cumplimos con dos objetivos centrales de nuestra gestión: aliviamos el bolsillo de nuestros vecinos y apoyamos a nuestros comerciantes. Es un círculo virtuoso: el vecino ahorra, el comercio vende más y Rivadavia crece. Y además, reconocemos y premiamos al vecino que está al día, que es el que nos permite seguir haciendo obras", destacó el intendente Sergio Miodowsky.

De esta manera, el gobierno local apuesta a dinamizar las ventas minoristas mientras reconoce el esfuerzo del vecino cumplidor. Finalmente, desde el ejecutivo informaron que la convocatoria para sumar nuevos puntos de venta continúa abierta, por lo que aquellos comerciantes interesados en integrar la red RIVA+ pueden acercarse directamente a la sede de la Municipalidad para gestionar su adhesión.