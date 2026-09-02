Rivadavia activó su plan preventivo tras la reunión provincial del Copre

Apenas finalizó la reunión del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias, COPRE, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, convocó a su equipo de trabajo para evaluar el escenario climático y comenzar a coordinar acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias para los próximos días.

Con esta rápida convocatoria, Rivadavia se convirtió en el primer municipio en poner en marcha un esquema concreto de trabajo luego del encuentro provincial. El objetivo es anticiparse a posibles inconvenientes y reforzar las tareas de prevención antes de que las condiciones climáticas puedan generar situaciones de emergencia.

Del encuentro participaron el secretario de Obras, Guido Marello; el secretario de Servicios, Daniel Gatica; el coordinador de Gabinete, Franco Peñaloza; y el técnico de Hidráulica del Dique Ignacio de la Roza, Enrique Quintero.

Evaluación y coordinación de las primeras medidas

Durante la reunión, las autoridades realizaron una evaluación conjunta de la situación y comenzaron a definir las primeras acciones que se desarrollarán en distintos sectores del departamento.

Entre las tareas previstas se encuentra el refuerzo de la limpieza y mantenimiento de canales, acequias y desagües, además del seguimiento de zonas consideradas estratégicas.

También se avanzó en la preparación y coordinación de los equipos municipales, con el objetivo de contar con una respuesta organizada ante eventuales contingencias.

La intención es trabajar de manera anticipada y reforzar las condiciones de prevención en aquellos sectores donde las lluvias puedan generar mayores inconvenientes.

Un municipio con una estructura de emergencia

El esquema preventivo se apoya además en el trabajo que Rivadavia viene desarrollando desde comienzos de 2025 con el Centro Operativo de Emergencia Municipal, COEM.

Se trata de una estructura creada para fortalecer la planificación y la respuesta ante diferentes situaciones de emergencia. El organismo permite articular las tareas de distintas áreas municipales con instituciones provinciales.

El COEM trabaja en coordinación con organismos como Protección Civil, Bomberos y la Policía, buscando optimizar los recursos disponibles y establecer protocolos de actuación.

Anticiparse antes de la emergencia

La información y las previsiones analizadas durante la reunión del COPRE serán incorporadas al esquema preventivo que el municipio desplegará durante los próximos días.

La decisión de convocar al equipo apenas terminado el encuentro provincial apunta a trabajar con anticipación y preparar los recursos antes de que puedan presentarse inconvenientes.

Desde el Municipio indicaron que continuará el monitoreo de la situación climática y la coordinación entre las distintas áreas y organismos involucrados.

Con la limpieza de infraestructura, el seguimiento de sectores estratégicos y la preparación de los equipos, Rivadavia busca reforzar su capacidad de respuesta y mantener activo un esquema de prevención en todo el departamento.