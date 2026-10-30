Rivadavia avanza con la pavimentación del Loteo Rumbos con fondos propios

La Municipalidad de Rivadavia continúa con los trabajos de pavimentación en el Loteo Rumbos, en el marco de su Plan de Pavimento Municipal. La intervención se financia íntegramente con recursos propios del municipio y busca mejorar la circulación, la conectividad y la seguridad vial para las familias que viven en el sector.

De acuerdo con el avance informado por el municipio, los pasajes internos del loteo ya se encuentran completamente pavimentados, mientras que las tareas sobre la calle principal alcanzaron un 30% de ejecución. En paralelo, los equipos municipales realizan trabajos de nivelación y preparación del terreno para continuar con las siguientes etapas.

La obra contempla la intervención integral de las calles del barrio y responde a un reclamo de los vecinos, que durante años plantearon la necesidad de contar con una infraestructura vial adecuada y mejores condiciones de accesibilidad.

La ejecución se realiza de manera progresiva hasta completar la totalidad del trazado urbano del loteo. Con estos trabajos, se busca facilitar el tránsito de vehículos y peatones, además de mejorar las condiciones de circulación para quienes residen en la zona.

La intervención se suma a otras mejoras realizadas en el Loteo Rumbos, entre ellas la construcción y el equipamiento de una plaza, destinada a la recreación y al encuentro de la comunidad.

A través del Plan de Pavimento Municipal, Rivadavia continúa desarrollando obras de infraestructura con financiamiento propio y priorizando distintos sectores del departamento.