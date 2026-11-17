La Municipalidad de Rivadavia continúa con las obras de mejoramiento y puesta en valor de la Unión Vecinal de Villa Santa Anita, con el objetivo de fortalecer las instalaciones de la institución. Los trabajos buscan brindar mejores condiciones a los vecinos que participan diariamente de las actividades que se desarrollan en el lugar.

Actualmente, los equipos municipales llevan adelante la construcción de los baños y la realización de un nuevo contrapiso. Además, está prevista la pintura del edificio para completar las intervenciones programadas en este espacio comunitario.

Mejoras en las instalaciones

Las tareas forman parte de un conjunto de acciones que el municipio desarrolla en distintos sectores del departamento. A través de estos trabajos, se busca acompañar a las instituciones y recuperar espacios que cumplen un rol social y comunitario para los vecinos.

La intervención en la Unión Vecinal de Villa Santa Anita apunta a mejorar la infraestructura del edificio y acondicionar sus instalaciones. De esta manera, la institución contará con mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades y el encuentro de la comunidad.

El fortalecimiento de los espacios comunitarios

Desde el municipio destacaron la continuidad de las obras como parte de las acciones destinadas a mejorar las instituciones del departamento. Estos trabajos se enmarcan en una política de acompañamiento a los espacios que tienen participación en la vida cotidiana de los vecinos.

Con estas intervenciones, Rivadavia busca fortalecer la infraestructura comunitaria y generar mejores lugares de encuentro para la población. La construcción de los baños, el nuevo contrapiso y la pintura forman parte de las mejoras previstas para la sede vecinal.